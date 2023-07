Morgan, Harder, Putellas, Kerr, Oshoala : ces joueuses à suivre à la Coupe du monde féminine où de grands noms sont aussi absents

Chaque grande nation a sa star. Derrière les légendes que sont Marta au Brésil ou Megan Rapinoe aux USA, d’autres stars voudront attirer tous les projecteurs. À commencer par Samantha Kerr. Phénomène australien de 29 ans, devenue l’une des joueuses les mieux payées au monde en débarquant à Chelsea, l’Australienne a eu l’honneur de faire la couverture de Fifa 23 aux côtés de Kylian Mbappé. Un privilège que la meilleure buteuse des Matildas n’a pas usurpé. Son sélectionneur ne tarit d’ailleurs pas d’éloges : “Ce qui est encore plus précieux pour cette équipe, c’est ce qu’elle donne en tant que personne et la façon dont elle porte cette équipe”, a déclaré Gustavsson à la BBC. Personnalité importante au pays, elle a notamment porté le drapeau australien lors du couronnement du Roi Charles III. À la maison, sa motivation sera décuplée.

Alex Morgan est l'un des noms les plus connus du foot féminin. ©Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Chez les favoris n°1 à la couronne mondiale, l’Américaine Alex Morgan est l’une des figures mondiales de la discipline. L’icône (34 ans) est aussi importante sur qu’en dehors du terrain. Son franc-parler et sa motivation à faire bouger les lignes l’ont menée au centre des débats pour l’égalité salariale aux USA. Chacun de ses déplacements en sélection se fait avec sa fille Charlie Elena (3 ans).

Asisat Oshoala lors de la Coupe du monde 2019 sera aussi à suivre. ©AFP or licensors

La Nigeriane Asisat Oshoala sera aussi à tenir à l’œil. L’attaquante de 28 ans présente des statistiques affolantes avec Barcelone : 83 buts en 89 matchs. Que ce soit en Catalogne (où elle a remporté la Ligue des Championnes) ou en Angleterre avec Arsenal ou Liverpool il y a plusieurs saisons, elle s’illustre toujours. À son palmarès, elle compte deux Can.

Double Ballon d'or, Alexia Putellas voudra mener l'Espagne le plus loin possible. ©AFP or licensors

Sa coéquipière de Barcelone, l’Espagnole Alexia Putellas (29 ans) aura à cœur de se montrer et prouver qu’elle avait mérité son deuxième Ballon d’or malgré une saison dernière avec très peu de temps de jeu lié à une blessure qui l’a privée de l’Euro.

La capitaine du Danemark Pernille Harder motivée pour le retour du Danemark en Coupe du monde. ©Ritzau/Scanpix

Absent de la Coupe du monde depuis 2007, le Danemark est de retour non sans ambition et sans arme. Dont Pernille Harder. L’attaquante de 30 ans sort d’une saison réussie à Chelsea (son transfert en 2020 de Wolsfbourg à Chelsea en avait fait la joueuse la plus chère du monde) alors qu’elle revenait de blessure. Elle a notamment joué un grand rôle lors de la finale de la FA Cup contre Manchester United. Après avoir annoncé son arrivée au Bayern Munich pour la saison prochaine, la Danoise arrive en forme en Australie et avec le brassard autour du bras, elle voudra faire mieux qu’une élimination en phase de poule comme à l’Euro 2022.

Les grandes absentes

Capitaine de l'Angleterre, Leah Williamson est l'une des grandes absentes du Mondial. ©AFP or licensors

Chaque sélection a son lot de blessures et de forfaits. Cette liste n’est pas exhaustive et ne reprend que les grands noms. Les doubles championnes du monde en titre américaines sont très touchées : la capitaine Becky Sauerburn (pied), Catarina Macario (ligament croisé antérieur du genou droit en juin 2022), Sam Mewis (opération du genou), Christen Press (ligament croisé), Mallory Swanson (déchirure tendon rotulien) ne disputeront pas la Coupe du monde. L’Angleterre doit faire sans sa capitaine Leah Williamson (rupture du ligament croisé antérieur du genou en avril), Fran Kirby (genou) et Beth Mead (ligament croisé).

Les Français se réjouissaient du retour d'Amandine Henry mais elle s'est blessée avant le Mondial. ©AFP or licensors

Alors que son retour en équipe de France était attendu avec impatience depuis le changement de sélectionneur, Amandine Henry s’est blessée au mollet en pleine ligne droite vers le Mondial ; rejoignant à l’infirmerie Marie-Antoinette Katoto, la joueuse la mieux payée du championnat français avec 50 000€ par mois. L’attaquante, victime d’une rupture du ligament croisé du genou droit lors de France – Belgique à l’Euro 2022, n’est pas encore remise. À ces deux forfaits, Hervé Renard a dû ajouter celui de Delphine Cascarino (rupture partielle du ligament droit).

Aux Pays-Bas, c’est la star qui n’a pu se remettre à temps : Viviane Miedema, icône de cette génération dorée, touchée aux ligaments croisés du genou en Ligue des Championnes en avril. Elle suivra la Coupe du monde depuis l’Europe avec sa compagne, Beth Mead.