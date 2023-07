Pour la première fois, 32 équipes sont en lice. Mais rares sont celles pouvant rêver au sacre le 20 août prochain.

Nos favoris ©IPM Graphics

Les USA, pour un triplé historique

Les USA sont les grandes favorites à leur succession. À la pointe dans l’encadrement technique, physique et tactique, les États-Unis sont une référence et un modèle pour le reste du monde. Les joueuses comme Alex Morgan et Megan Rapinoe (qui prendra bientôt sa retraite) ne sont pas que des stars sur le terrain, elles sont aussi des icônes. Le sélectionneur Vlatko Andonovski, nommé après la dernière Coupe du monde, a renouvelé une partie de son effectif (14 nouvelles), en raison notamment des blessures. Il devra surtout faire oublier l’échec des Jeux de Tokyo (bronze) où le jeu n’avait pas été digne de leur rang. Même si elles se présentent avec moins de noms connus, les Américaines restent redoutables avec une capacité à répondre présent dans les grands rendez-vous. Systématiquement sur le podium, elles ambitionnent un triplé historique et une cinquième étoile.

L’Australie, avec l’enthousiasme local

Évoluer à la maison peut souvent vous donner des ailes. Les Matildas espèrent transposer cette énergie en résultats. La victoire face à la France en préparation a en tout cas montré que physiquement, elles étaient déjà prêtes. Certes, elles ne partent pas avec les faveurs des pronostics mais peuvent être la bonne surprise. Avec le Suédois Gustavsson à la barre, l’Australie est devenue redoutable sur phases arrêtées. En plus de collectif, le coach pourra compter sur des individualités comme Mary Fowler qui a pris de la bouteille à Manchester City mais surtout Samatha Kerr, l’un des visages emblématiques du football féminin actuel.

L’Angleterre, pour le doublé

Depuis son sacre européen l’année passée, l’Angleterre fait office de challenger n°1. L’Euro n’a pas été qu’un feu de paille et l’équipe continue sa marche vers l’avant. Les Lionesses n’ont jamais été aussi prêtes à rivaliser avec les USA alors que le championnat est devenu l’un des plus attractifs d’Europe. Si, individuellement, les Anglaises ne sont peut-être pas les joueuses les plus techniques, elles avancent avec un gros collectif et un jeu bien huilé. Si elles pourront compter sur Walsh, Russo, Bronze ou James, ce sera malheureusement sans leur capitaine Leah Williamson mais aussi Fran Kirby et Beth Mead.

L’Allemagne, enfin prête à renouer avec la gloire

Depuis les Jeux de Rio, l’Allemagne n’a plus rien gagné. Anciennes grandes rivales européennes des USA (championnes du monde 2003 et 2007, championnes d’Europe huit fois entre 1989 et 2013), les Allemandes ont retrouvé un peu de leur superbe. L’Euro 2022 en Angleterre, où elles ont échoué en finale, a démontré qu’elles étaient de nouveau prêtes à jouer les premiers rôles. Joueuse de Wolsfburg, Lena Oberdorf incarne cette Allemagne reconstruite avec de nouvelles ambitions de trophées. Blessée pour la finale de l’Euro, où elle avait manqué, l’attaquante Alexandra Popp reste un poison pour les défenses. Avec l’Eupenoise Kathrin Hendrich en défense, l’Allemagne est aussi parée pour le défi physique.

Et les autres ?

La France est entrée dans une nouvelle ère avec la nomination d’Hervé Renard. Le retour d’Eugénie Le Sommer apporte expérience et talent dans un effectif déjà bien qualitatif. Le défi français sera d’être enfin performant dans un grand rendez-vous. La Suède ne compte peut-être pas en ses rangs les joueuses les plus connues du plateau mais elles évoluent, pour la plupart, dans les grands championnats européens. Leur 3e place au ranking mondial démontre leur régularité. Les Pays-Bas restent aussi une valeur sûre au niveau mondial, avec un effectif redoutable. Les vice-championnes du monde en titre sont toutefois privées de leur star Miedema sur blessure. En phase de poules, elles affrontent les USA pour un remake de la dernière finale. Avec sa double ballon d’or Putellas, l’Espagne est l’une des nations qui progressent le plus et voudra enfin confirmer toutes les attentes placées en elle. Emmené par la légendaire Marta (37 ans, six fois meilleure joueuse du monde), le Brésil, finaliste en 2007, espère enfin décrocher une couronne mondiale. Champion olympique à Tokyo, le Canada et son inusable Sinclair (40 ans, 6 Coupes du monde) voudra surfer sur la dynamique olympique pour déjouer les pronostics.