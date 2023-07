Un an après la gifle reçue de l’Angleterre (8-0) en phase de poule de l’Euro, la bande à Ada Hegerberg (premier Ballon d’Or féminin) a, cette fois, été battue par la Nouvelle-Zélande, nation modestement classée à la 26e place au ranking mondial, soit 14 places derrière.

Les événements tragiques qui ont endeuillé la Nouvelle-Zélande avant le match ont certainement joué. Riise a d’ailleurs révélé après le match que ses joueuses s’étaient réveillées avec des hélicoptères et des policiers devant l’hôtel. Sans pourtant vouloir attribuer la contre-performance à cette fusillade. “Nous n’avons pas réussi à trouver notre élan”, a-t-elle confié.

Avec une seule frappe sur la barre dans ce match, Tuva Hansen en fin de match, la Norvège a été en dessous du niveau qu’on était en droit d’attendre. Très peu servie, Ada Hegerberg a souvent dû reculer pour avoir le ballon alors que le bloc subissait la fougue néo-zélandaise et son organisation qui empêchait Graham-Hansen d’apporter du danger. (Voir les statistiques du match ICI)

Avec une préparation sans match amical, le dernier disputé s’étant tenu en avril, cela a aussi peut-être joué dans cette recherche d’automatismes qui ont cruellement fait défaut.

Évidemment, les Football Ferns ont pu compter sur l’enthousiasme des 50 000 fans de l’Eden Park d’Auckland, tous acquis à leur cause, mais ce revers, dans un groupe de loin à sa portée (avec les Philippines et la Suisse) démontre à nouveau que la Norvège rentre dans le rang et n’est plus cette nation qui pouvait viser les couronnes mondiale (1995), européenne (1987, 1993) ou olympique (2000).

Pourtant, alors que le siècle dernier se refermait avec les Jeux de Sydney, la Norvège devenait la première nation européenne à avoir remporté toutes les titres internationaux. Un exploit qu’elles ne sont désormais plus en mesure de réaliser.

Après avoir vu l’Allemagne lui voler sa place au plus haut niveau en Europe au début des années 2000, les Scandinaves n’ont plus vraiment réussi à se faufiler vers les sommets, voyant au contraire d’autres nations grandir ou retrouver les sommets (Suède, Angleterre) et la pousser hors du top mondial avec deux Championnats d’Europe consécutifs terminés en phase de poule et en étant éliminées sans gloire (étant même battue par la Belgique 0-2 en 2017 aux Pays-Bas).

Trop d'attentes peut-être sur les épaules d'Ada Hegerberg. ©Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

On pensait pourtant la sélection norvégienne prête à retrouver sa place avec le retour d’Ada Hegerberg, après plusieurs années de boycott pour contester les conditions, aux côtés de Caroline Graham Hansen, considérée comme une des joueuses les plus douées sur un terrain au monde, et d’autres joueuses rompues aux gros championnats européens. La nomination d’Hege Riise (championne d’Europe 1993 et du monde 1995) après le fiasco anglais aurait dû servir d’élan mais la dynamique semble compliquée à relancer.

L’émergence d’autres nations, comme l’Italie, l’Espagne ou même la Belgique, rendent les desseins plus compliqués à Oslo qui tarde à élever la qualité de ses effectifs.

La courte victoire face à la Belgique en septembre 2022, pour terminer la campagne qualificative en vue du Mondial, ne laissait déjà pas augurer un retour aux affaires. Sans l’inattention de Marie Minnaert sur une remise de Sari Kees, Tuva Hansen n’aurait jamais été mise dans une bonne situation pour tromper Evrard et offrir le ticket direct vers l’hémisphère sud. Au contraire, l’enthousiasme (peut-être naïf) de la Belgique, après un Euro historique, aurait dû permettre aux Red Flames de décrocher une victoire de prestige.

Cela aurait peut-être permis à la Norvège de se remettre en question plus vite. Après cette défaite d’ouverture en Nouvelle-Zélande, elles tenteront de rectifier le tir mardi contre la Suisse (qui joue les Philippines ce vendredi).