Et si, en foot aussi, la femme était l’avenir de l’homme ?

Au cœur de l’été, rien de tel qu’une Coupe du monde féminine de foot pour alimenter les conversations à l’heure du pastis. Bon, il y aura toujours quelques machos grincheux pour ironiser, avec un humour d’un autre temps, sur les contrôles de la poitrine des belles blondes norvégiennes ou danoises. Mais ils auront peu d’échos. Voilà plusieurs années, en effet, que le niveau des meilleures joueuses professionnelles n’a plus grand-chose à envier à celui des stars testostéronées du ballon rond. Comme dans toutes les disciplines, la puissance athlétique et la force physique sont évidemment moindres. Mais compare-t-on la vitesse des premières balles de service de Nick Kyrgios à celles d’Iga Swiatek ou les chronos réussis sur 100 m par Usain Bolt ou Florence Griffith-Joyner ? Parce qu’on est habitué à apprécier les dribbles improbables de Leo Messi, Cristiano Ronaldo ou Kylian Mbappé, on se dit que ceux des demoiselles se font au ralenti. Mais cette différence de vitesse existe dans toutes les disciplines, parfois de façon encore plus grossière.