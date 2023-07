La France débute la Coupe du monde féminine dimanche : avec la pression ou en étant enfin libérée ?

À lire aussi

Le retrait de la sélection, fin février après le Tournoi de France, de la capitaine emblématique Wendie Renard “pour préserver sa santé mentale” a eu l’effet d’une bombe. La décision de la défenseuse a alors servi de déclencheur dans le processus de renouveau. Très soutenue dans sa démarche, Wendie Renard avait alors mis en lumière des carences et les lacunes rencontrées en Equipe de France en termes de préparation, de coaching et de management venant d’un staff réduit à… trois personnes.

Le signal d’alerte ayant été entendu, Hervé Renard a alors été nommé fin mars, revoyant avec lui l’encadrement et renforçant le management et le coaching mental qui faisait défaut. “La première chose, c’est y croire, se mobiliser. Ne pas seulement se le dire, mais le faire. Et avoir un état d’esprit exceptionnel. Je ne connais pas d’autres recettes pour gagner”, confiait-il en mai.

Conscient de l’importance de cet aspect mental dans une sélection féminine, il a alors adapté son agenda pour réserver plus de temps aux entretiens, comme l’indique le journal L’Équipe. Une nouvelle considération pour des joueuses habituées à jouer la gagne en club et qui ne demandaient que ça avec l’équipe de France.

Le retour d'Eugénie Le Sommer était attendu et illustre le renouveau de l'équipe de France. ©AFP or licensors

Et puis, il y a les gestes forts. Au retour attendu de Wendie Renard s’ajoutaient ceux d’Amandine Henry (forfait) et d’Eugénie Le Sommer, d’anciennes joueuses en froid avec Diacre.

Ce nouvel enthousiasme et la qualité du noyau français ont fait grimper, ces dernières semaines, la côte des Bleues avant ce Mondial malgré un amical peu optimiste face à l’Australie. Éliminée en quarts de son Mondial en 2019, la France n’a, pour l’instant, jamais fait mieux qu’une demi-finale dans un grand tournoi (Euro 2022) et à un an de Paris 2024, les Bleues se disent qu’il est temps d’ajouter enfin une ligne.