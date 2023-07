Alex Morgan, Amel Majri, Cheyna Matthews… : c’est la Coupe du monde des mamans

Si combiner les fonctions d’athlète de haut niveau et maman n’est pas inédit dans un grand tournoi – l’Islande a disputé l’Euro 2022 avec cinq mamans — on voit de plus en plus de femmes être tentées par la maternité sans devoir faire une croix sur la carrière sportive.

Une logistique adaptée

À l’image de ses compatriotes Serena Williams et Alysson Felix, l’Américaine Alex Morgan en est le plus bel exemple. D’ailleurs, la sélection américaine (qui a déjà compté 17 mamans ces dernières décennies) ne s’est pas déplacée avec 23 joueuses mais bien davantage puisque trois de ses pions importants sont mamans (Morgan, Dunn, Ertz). D’ailleurs, la petite Charlie, 3 ans, ne quitte jamais, Alex, sa maman depuis son retour en sélection et est même devenue la coqueluche de l’équipe. Il n’est pas rare de la voir en interview, rigolant avec les équipières, ou aller toucher le ballon aussi aux entraînements.

Cheyna Matthews et Amel Majri sont deux des mamans de cette Coupe du monde. ©Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Une maternité qui a, comme pour tout parent, changé leur vie, qui les rend plus épanouies malgré les contraintes du boulot dont les longs déplacements avec les clubs ou les sélections.

”C’est la preuve que si vous avez le bon soutien et que vous êtes capable d’être compétitive tout en vous concentrant sur le football et sur votre rôle de mère, vous pouvez vraiment tout faire. J’en profite vraiment maintenant et c’est génial de pouvoir faire les deux”, s’est enthousiasmée Alex Morgan, à Goal.com, à quelques semaines du Mondial.

Si la petite Charlie est de tous les bons coups avec sa maman, le camp de base du Team USA à Auckland est toutefois bien réservé au staff et aux joueuses. Les proches et les familles sont basés à quelques rues de là. Mais des autorisations sont offertes aux mamans. “Charlie peut venir à l’hôtel et prendre les repas avec moi ou se détendre dans ma chambre. Elle est autorisée à venir dans notre environnement quand elle le souhaite”, confiait Morgan alors que Crystal Dunn précisait que sa chambre était équipée de jouets pour permettre au petit Marcel d’en profiter.

En tant que professionnelles, elles savent que pour atteindre leurs objectifs, comme chez les messieurs, il faut faire des sacrifices. “On en fait beaucoup pour notre carrière, c’est clair, confiait la Jamaïcaine Cheyna Matthews, maman de trois fils, au site de la Fifa. J’espère que quand ils seront grands, ils comprendront. En tout cas, je veux que mes enfants voient que je suis forte sur le terrain. Mais, c’est clair : quand je dois partir, je ne le fais pas en courant (rires).”

Si les stars du ballon rond trouvent un équilibre entre leur maternité et leurs obligations professionnelles, les grossesses restent sources d’angoisse. Encore plus quand le corps est l’outil de travail. “Après l’accouchement, j’étais prête à faire une croix sur la sélection et le Mondial, confie Julie Ertz, qui a accouché en août d’un petit Madden, sur le site du Mondial. Pour moi, c’était impossible physiquement et puis, finalement, je me suis fixé comme objectif de tout donner pour en être. Si ce n’était pas le cas, tant pis, je l’aurai accepté.” Finalement, les nombreuses blessures ont permis à la milieu de terrain, très athlétique, de 31 ans de revendiquer une place et de viser un troisième sacre consécutif.

Encore du travail à faire

Sur le terrain, ces mamans ont retrouvé, après l’accouchement, leur statut et leur rendement grâce à un entourage à l’ouverture d’esprit bien plus large qu’auparavant. Comme avec Hervé Renard, le nouveau sélectionneur français qui, dès sa prise de fonction, s’est montré favorable à aménager une structure permettant d’aider les joueuses qui ont des enfants en bas âge. Amel Majri confirmant pouvoir être accompagnée de Maryam durant les rassemblements. Malheureusement, tout n’est pas encore parfait. L’Islandaise Sara Björk Gunnarsdottir a d’ailleurs été en procès avec Lyon pour ne pas avoir payé l’entièreté de son salaire durant sa grossesse. Une somme de 82 000 que l’OL a été condamné à payer.