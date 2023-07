Parti sans sa star en tournée au Japon, le groupe vit visiblement mal cette situation. Selon RMC Sports, les dirigeants seraient à cran. Tandis que le groupe doit absolument se tenir à carreau. À commencer par Marquinhos, le capitaine du PSG. “On veut toujours avoir les grands joueurs à nos côtés, j’espère qu’on aura une bonne solution pour qu’il puisse revenir et nous aider pour cette saison”, a expliqué le Brésilien lorsqu’on lui a posé une question.

Cette réponse, pourtant relativement neutre, n’a pas du tout plu aux dirigeants venant d’une personne aussi respectée dans le vestiaire. “Cette réponse a fait grincer quelques dents. Il a finalement pris une liberté, ce qui a été diversement apprécié à Doha.”

Au point que “Nasser Al-Khelaïfi non plus et ne s’est pas privé de le faire savoir”, ajoute RMC. En conférence de presse, Lucas Hernandez, fraîchement arrivé dans la capitale, a également répondu à une question concernant son coéquipier en équipe nationale. “Je connais très bien Kylian, c’est un super ami. Après, ce sont des choses qui ne m’appartiennent pas, c’est davantage une question pour le club. C’est une évidence qu’il vaut mieux l’avoir avec soi. On va voir ce qu’il va se passer.”

Selon le média français, l’heure n’est vraiment pas à la rigolade dans le groupe qui est marqué par “l’ombre de Mbappé”. “Les joueurs, sont globalement tiraillés entre l’envie de soutenir leur coéquipier et la position de leurs dirigeants, selon un proche du groupe. Et la réaction de la direction à la prise de parole de Marquinhos sème le doute : les joueurs parisiens ne savent pas quelle position adopter dans cette affaire.”

S’il joue la discrétion, Luis Enrique en aurait déjà marre du manque de calme qui entoure cette préparation fortement perturbée. De son côté, le joueur a refusé la proposition mirobolante de l’Arabie saoudite. Du coup, l’entraîneur espagnol n’est pas au bout de ses surprises : la saga Mbappé ne fait que commencer.