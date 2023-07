USA – Pays-Bas, remake de la dernière finale de la Coupe du monde féminine : revanche pour les Néerlandaises ou confirmation pour les Américaines ?

Les deux nations finalistes de la dernière édition, en France, nous offrent ce jeudi matin (3h) là un remake entre deux équipes bien décidées à écrire l’Histoire. Les Bataves pour une première, les USA pour un triplé (et une cinquième étoile).

Avantage USA

Les États-Unis restent sur un titre à la Concacaf, décroché il y a un an face au Canada en finale. Un petit but d’Alex Morgan garnissait alors l’armoire à trophées de la sélection déjà bien fournie. Pourtant, dans les grands rendez-vous ces dernières années, on compte une défaite face aux Anglaises, toutes récentes championnes d’Europe, dans une sorte de Supercoupe entre deux nations championnes. Mais surtout, une troisième place, seulement, aux Jeux de Tokyo, deux ans après leur sacre mondial français.

Pour n’importe quelle nation, ces résultats seraient épinglés en lettre d’or sur un CV, mais, aux USA, ça fait un peu tache. Arrivées en Océanie avec un doublé à défendre, les Américaines sont survoltées à l’heure de retrouver les Néerlandaises. Une question d’orgueil et d’ego.

Les blessées sont nombreuses pour Andonovski qui a aussi repris 14 nouvelles joueuses, mais, grâce à un vivier très large, le contingent présent en Nouvelle-Zélande reste de qualité. Les jeunes Sophia Smith, Trinity Rodman et Alyssa Thompson, sur qui la nation compte, entendent bien se faire une place aux côtés des indétrônables Rapinoe, Morgan, Horan ou Lavelle. Smith n’a d’ailleurs pas tardé et s’est d’ailleurs déjà fait remarquer avec un doublé contre le Vietnam.

Pour le premier grand rendez-vous de leur tournoi, la sélection américaine restera de toute façon redoutable : technique, physique, tactique, rouleau compresseur… Les ingrédients sont toujours bien présents.

Roord et Pelova seront des joueuses attendues pour les Pays-Bas face aux USA.

Un renouveau aux Pays-Bas

Après avoir enchaîné Euro 2017 et 2e place au Mondial 2019, les Pays-Bas semblent être rentrés dans le rang avec une élimination en quarts de finale à l’Euro 2022 en Angleterre.

Mais chez nos voisins, on a préféré réagir rapidement pour tenter de retrouver de sa superbe et la nomination d’Andries Jonker s’est inscrite dans ce sens. L’ancien adjoint de Van Gaal à Barcelone a remis de l’ordre, s’engageant à temps plein là où son prédécesseur Mark Parsons combinait cette fonction avec Portland et en faisant souffler pas mal ses stars pour les avoir toutes en forme au moment important.

À un point que les OranjeLeeuwinnen ont retrouvé les atouts qui ont fait d’elles les maîtresses d’Europe pendant trois ans avec un pressing important. “Le caractère de l’équipe est revenu et nous pourrons peut-être réaliser à nouveau quelque chose de magnifique lors de cette Coupe du monde”, a d’ailleurs confirmé Lieke Martens à TheGuardian avant la Coupe du monde.

Malheureusement, les Néerlandaises sont privées d’un atout précieux avec la blessure de Viviane Miedema, la charismatique buteuse. Dans un pays qui compte moins de 200 000 joueuses (selon The Guardian), les remplaçantes de qualité ne sont pas légion, même si Jill Roord, Martens, Sherida Spits ou Jackie Groenen assument ce rôle de leaders.

Ce jeudi, l’envie de prendre la revanche de 2019 sera énorme dans les rangs d’une équipe qui, comme chez les Américaines, a aussi sa star émergente avec Brugts. Fan de Lieke Martens, l’attaquante de 19 ans a accepté de descendre d’un cran sur l’échiquier et de passer piston gauche pour permettre la meilleure composition possible. La courte victoire (1-0) contre le Portugal pourrait laisser penser à une entame en mode mineur, mais le caractère néerlandais se reprendra pour ce duel au sommet.