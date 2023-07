Un partage au coup de sifflet final qui met fin à une petite série de 10 victoires d’affilée en Coupe du monde pour les Américaines. Depuis le quart de finale contre la France, le 26 juin 2015 au Canada, que les USA ont passé aux tirs au but (1-1/5-4 aux tab), la bande à Alex Morgan avait enchainé une belle série de succès. Qu’elle aurait mérité de poursuivre au vu du match face aux vice-championnes du monde.

Pour info, la dernière défaite de plein jeu (donc pas aux tirs au but) des USA dans la compétition remonte, elle, au 6 juillet 2011 en phase de poule de l’édition allemande contre la Suède (2-1) à Wolsburg. En 2015 déjà en phase de poules, les USA avaient été contraints au nul, le 12 juin, face à la Suède 1-1.

À lire aussi

Ce jeudi matin en Belgique, dans l’après-midi à Wellington en Nouvelle-Zélande, la première grosse affice du tournoi a tenu ses promesses. Grâce à une belle frappe croisée de Jill Roord dans le rectangle, les Pays-Bas ont fait déjouer les Américaines. Face à la justesse technique batave et à l'organisation, les doubles championnes du monde en titre ont rencontré pas mal de difficultés à développer leur jeu typique vers l’avant et tout en rapidité.

Avec 46 % de possession, contre 30 pour les USA, le 3-5-2 néerlandais a semblé être la bonne solution, frustrant les stars adverses grâce à une défense expérimentée et grâce au travail de sape de Groenen et Vanden Donk qui ont muselé le milieu de terrain américain (Horan, Demelo, Sullivan), lequel a repris la main seulement avec la montée de Lavelle.

Face au jeu tout en technique des Néerlandaises, le physique américain a progressivement pris le dessus. On le sait, si les USA dominent cette discipline, c’est en grande partie grâce à leur niveau d’athlétisation bien supérieur aux autres. La vitesse des offensives (Smith, Roodman) et la montée de la créative Rose Lavelle en deuxième période ont alors fait basculer le match que les Néerlandaises maîtrisaient jusqu’au but de la Lyonnaise.

Vu la physionomie de la dernière demi-heure, ce partage sonne un peu comme une victoire pour les Pays-Bas. Dans le camp d’en face, on aurait, vu le nombre d’attaques et d’occasions (17 tirs dont 3 cadrés pour les Américaines, contre 4 au total pour les Européennes), mérité un but supplémentaire.

”Je suis heureux de la performance de l’équipe, de la mentalité affichée. En face, on a vu une grande équipe”, se félicitait Vlatko Andonovski, le sélectionneur américain, juste après le coup de sifflet final.

Dans le camp des Oranje Leuwinnen, on restait contente de ce point malgré une maitrise pendant une grande partie du match. “On était un peu nerveuse au début mais on a tout de même maitrisé la première période, on était en contrôle, racontait Lieke Martens. C’est vrai que la 2e période a été un peu plus difficile. Ce point est important, il nous met dans de bonnes conditions pour la suite.”

Avec une victoire et un partage au compteur, les deux équipes comptent 4 points dans ce groupe. Les USA restent premiers pour avoir marqué plus de buts mais les deux ont fait un petit pas vers les huitièmes de finale. La dernière journée sera décisive pour la première place. Les USA affrontent le Portugal (qui avait posé des soucis aux Pays-Bas) alors que les Néerlandaises joueront le Vietnam, petit Poucet du groupe. Sur le coup de 9h (heures belges) mardi.