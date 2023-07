Mondial féminin 2023 : les USA et les Pays-Bas partagent, le Portugal se relance, le Nigeria surprend l'Australie

Les Vietnamiennes (0) sont éliminées. Lors de la dernière journée, mardi prochain, les Etats-Unis rencontreront le Portugal. Dans le même temps, les Pays-Bas affronteront le Vietnam. Dans le groupe B, l'Australie, co-organisateur du Mondial, a été surprise 2-3 par le Nigeria, à Brisbane. Après le but d'ouverture d'Emily Van Egmond (45e+1), les Super Falcons ont rapidement égalisé par Uchenna Kanu (45e+6). Osinachi Ohale (65e) et Asisat Oshoala (72e) ont complété le retournement de situation en seconde période. Alanna Kennedy (90+10) a réduit l'écart en fin de rencontre. Le Nigeria (4 points) rejoint le Canada, qui a battu l'Irlande 2-1 mercredi, en tête du groupe. L'Australie suit avec 3 points. L'Irlande est éliminée. Lundi, l'Australie défiera le Canada et le Nigeria rencontrera l'Irlande.