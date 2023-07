Buteuse contre le Danemark, Lauren James impose désormais son prénom en Angleterre

À lire aussi

Remplaçante lors du premier match, contre Haiti, elle n’a pas tardé à se mettre en évidence ce vendredi face au Danemark. Son but à la 6e, tout en finesse avec une frappe enroulée à l’entrée du rectangle, lui permet d’entrer véritablement dans le tournoi et ouvre la porte des huitièmes de finales pour les Anglaises.

Positionnée à gauche en début de match, là où on aurait pu l’attendre à droite devant la star Lucy Bronze, la numéro 7 a justifié sa titularisation. Dans l’axe ou sur les flancs, sa présence est une plus-value tant ses dribbles et sa précision font d’elle un danger à tout moment. Que ce soit du pied gauche, du pied droit, en percussion, en vitesse ou en finesse, son aisance technique lui donne souvent des ailes dans le dispositif de Sarina Wiegman que semble apprécier beaucoup la pépite anglaise.

Appelée une première fois en 2020, elle a dû patienter deux ans avant de porter une première fois le maillot anglais. “Sarina a été géniale avec moi, a déclaré la future coéquipière de Nicky Evrard. Elle m’a simplement permis de m’exprimer, sans essayer de me changer, ce qui joue évidemment un rôle énorme car cela vous permet de jouer librement et d’avoir confiance en vous.”

Les débuts sont alors tonitruants en sélection avec un premier but lors de l’Arnold Clark Cup en février et une présence en sélection devenue désormais indispensable. Comme à Chelsea qu’elle a rejoint en 2021 après avoir reculé d’un cran en Championship à Manchester United suite à des débuts mitigés à Arsenal à 16 ans. Après le doublé avec les Blues et son premier but en Coupe du monde, Lauren James n’est désormais plus seulement la sœur de Reece.