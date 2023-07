Coupe du monde féminine : une première pour le Brésil ou le sursaut d’orgueil pour la France ?

Pointées parmi les favorites, et déjà dans les éditions précédentes, ces deux nations n’ont qu’une obsession : décrocher enfin une première étoile. Cet affrontement servira de révélateur pour les deux équipes et pour des raisons différentes.

Les Bleues n'ont d'autres options que de montrer un autre visage. ©Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

La France sous pression

On pensait les Françaises libérées avec le changement de staff opéré cet hiver mais le début du tournoi contre la Jamaïque a montré que tout n’était pas encore totalement réglé. Comme si, malgré la fin des tensions, les maux français étaient toujours bien présents avec une pression davantage sur leurs épaules et une crispation qui rend tout développement compliqué sur le terrain.

”On devra lâcher les chevaux”, a d’ailleurs confirmé Amel Majri en conférence de presse après la déception de la Jamaïque.

Malheureusement, il y a de fortes chances que ce 12e duel franco-brésilien, le troisième en Coupe du monde, se fasse sans Wendie Renard, l’incarnation de ce renouveau. Blessée, la capitaine pourrait déclarer forfait. Une tuile pour Hervé Renard même si le sélectionneur français pourra compter sur le retour de la prodige Selma Bacha.

Dans l’obligation de gagner, les Bleues se souviendront qu’elles n’ont jamais perdu face aux As Canarinhas, restant sur un bilan de six victoires et cinq nuls. Un sursaut d’orgueil sera le bienvenu ce samedi si les Françaises ne veulent pas rentrer trop vite à la maison.

Le bonheur d'avoir marqué en Coupe du monde pour Ary Borges. ©Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Le Brésil a Ary Borges

À l’image de l’Argentine qui n’avait qu’un objectif au Qatar, celui de faire de Messi un champion du monde, le Brésil version féminin est dans la même veine. En ses rangs, la Seleção compte l’une des meilleures joueuses de tous les temps avec Marta qui détient le record du nombre de buts inscrits dans un Mondial (17). Après la démonstration tranquille face au Panama (avec Marta seulement quelques minutes), le Brésil voudra confirmer, montrer les muscles et faire gonfler sa cote tout en renforçant le statut de légende de sa star.

L’équipe semble, en tout cas, prête à écrire l’Histoire à l’image d’Ary Borges. À 23 ans, pour sa première Coupe du monde, la joueuse de Racing Louisville aux USA s’est offert un triplé et une passe décisive, une performance que personne au pays n’avait encore réalisée, même chez les messieurs. Une sorte de passation de pouvoir entre la Reine de 37 ans aux six Mondiaux et la nouvelle génération. “Elle était heureuse et, quant à moi, j’étais fière de la remplacer. Grâce à elle, j’ai pu jouer en toute décontraction”, a commenté la n°10 brésilienne. Ce samedi, le Brésil montera d’un cran dans le tournoi et voudra montrer qu’elles sont prêtes à, enfin, faire mieux que la 2e place en 2007.