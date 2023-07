À la limite, on comprend qu’en fin de carrière certaines stars du ballon rond cèdent à l’appel envoûtant des sirènes de l’argent facile. Personne n’a été réellement traumatisé de voir, ainsi, Cristiano Ronaldo ou Karim Benzema succomber à la tentation des pétrodollars. C’était un peu comme s’ils touchaient leur épargne-pension ou leur assurance-vie.

En revanche, il aurait été bien plus compliqué d’accepter qu’à 24 ans le meilleur attaquant de la planète suive, sans état d’âme, le même chemin. Ç’aurait même été un message subliminal très inquiétant, voire carrément insultant pour le sport le plus populaire de la planète.

D’accord, le football de haut niveau brasse aujourd’hui de l’argent à la pelle. Comme n’importe quelle industrie dans une économie de marché. C’est une agora où tout s’achète et tout se vend. Ne jouons donc pas les vierges effarouchées lorsqu’il est question de transferts aux montants défiant la raison.

Mais de là à voir la nouvelle étoile du foot se laisser acheter, à l’aube de sa carrière, par les chèques des cheikhs, il y a de la marge.

L’Europe a perdu son leadership dans la plupart des secteurs du commerce mondial. Mais, en foot, jusqu’à nouvel ordre, elle reste the place to be. Merci à Mbappé de l’avoir rappelé, à son insu, de son plein gré.