Mondial féminin 2023: l'Angleterre s'impose contre le Danemark et se rapproche des huitièmes de finale

Avec un total de six points, l'Angleterre occupe la tête du groupe D devant le Danemark, 2e avec 3 points, le même total que la Chine qui a écarté Haïti (1-0). Réduites à dix après l'exclusion de Rui Zhang (29e), les Chinoises l'ont emporté grâce à un penalty transformé par Shuang Wang (74e). Haïti est 4e et dernier du groupe avec 0 point.

En début de journée, l'Argentine et l'Afrique du Sud n'ont pas réussi à se départager dans le groupe G. Les Sud-Africaines ont longtemps pensé filer vers la victoire après les buts de Linda Motlhalo (30e) et Thembi Kgatlana (66e) mais les Argentines ont inscrit deux buts en cinq minutes pour arracher un point grâce à Sophia Braun (74e) et Romina Nunez (79e).

Au classement du groupe G, l'Afrique du Sud, 3e, et l'Argentine, 4e, comptent chacune 1 point derrière la Suède et l'Italie, 3 points chacune, qui s'affrontent samedi à 9h30 heure belge.