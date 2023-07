Marquer dans une 6e Coupe du monde, le record que chasse la Brésilienne Marta en Australie et Nouvelle-Zélande

En arrivant en Océanie avec la sélection brésilienne, c’est un autre record qu’elle entend bien décrocher : marquer au moins une fois dans six Coupes du monde. Une performance jamais réalisée même chez les messieurs.

Pour l’instant, elle partage le haut de l’affiche de ce palmarès (un but dans au moins cinq Mondiaux) avec la Canadienne Christine Sinclair (qui peut aussi battre le record durant cette Coupe du monde) et le Portugais Ronaldo qui les avait rejointes au Qatar. Pas titulaire lors de Brésil – Panama lors du premier match, elle espère entrer encore plus dans la légende du football dès ce samedi lors de France – Brésil et visera enfin la couronne mondiale au terme du tournoi.

Ses buts en Coupe du monde