Diego Godin met fin à sa carrière de footballeur et veut "profiter d'autres choses"

L'international uruguayen le plus capé de l'histoire, qui a joué 161 matches (8 buts) pour La Celeste en portant à 82 reprises le brassard de capitaine, avait débuté pour son équipe nationale en octobre 2005. Il évoluait alors à Cerro dans son pays natal, d'où il a ensuite rejoint le Nacional avant de s'envoler pour l'Europe et Villarreal en 2007. Godin a ensuite joué à l'Atlético entre 2010 et 2019, où il s'est distingué parmi les meilleurs défenseurs centraux du monde.