Coupe du monde féminine: face aux USA, comment le Portugal a montré la voie aux concurrents

La grosse déception lisible sur des visages portugais humides après avoir laissé couler quelques larmes démontre l’énorme prestation des Portugaises, conscientes d’être passées à côté de quelque chose. Pourtant, avant le tournoi, les joueuses auraient certainement signé des deux mains pour un tel résultat après avoir dû réaliser le parcours du combattant pour se qualifier (après des barrages et treize matchs). Avec ce résultat, le Portugal envoie surtout un signal très clair aux concurrentes des Américaines, lesquelles n’ont jamais montré des signes de sérénité lors des deux derniers matchs et qui voient leur chemin parsemé de pas mal d’embûches. Plus qu’espéré en tout cas.

À lire aussi

Que se passe-t-il ?

Évidemment, il est peut-être précipité de tirer la sonnette d’alarme mais le spectacle proposé est en tout cas loin du statut qu’elles ont depuis des années. ”Il s’agit d’une équipe relativement nouvelle, qui n’est pas ensemble depuis longtemps, a rappelé le sélectionneur américain Vlatko Andonovski après la rencontre. Plus elles joueront ensemble, plus les occasions seront converties.”

Annoncée comme la future grande star, Sophia Smith n'a pas réussi à porter l'équipe. ©AFP or licensors

Avec quatorze nouvelles joueuses par rapport à la dernière édition et une préparation chahutée avec des blessures, le Team USA n’est donc pas venu dans une forme étincelante même, si de base, la sélection reste le groupe le plus complet qualitativement.

La dernière fois que les USA ont terminé 2e de la poule, c'était en 2011. Ils n'ont pas été champions.

Mais avoir des vedettes ne fait pas le collectif. Et le jeu stéréotypé contre le Portugal, sans étincelle venue de Rose Lavelle, sans aucune surprise dans l’animation, n’a apporté que de petites occasions pour Alex Morgan.

Arrivée en Nouvelle-Zélande avec le statut de future icône de la discipline, Sophia Smith – seulement buteuse face aux modestes Vietnamiennes – incarne cette équipe qui ne semble plus capable de faire peur. En tout cas aux adversaires qui ont une bonne maîtrise technique et qui font preuve de résilience dans un contexte physique moins développé.

Seule consolation dans une équipe américaine qui manque d’âme, le niveau physique continue pour l’instant de faire la différence et permet de ne pas trop reculer. Mais la prestation du Portugal, après celle des Néerlandaises, montre que l’écart se résorbe tant sur le plan technique que tactique et physique avec les équipes en plein développement.

En huitièmes de finale, dimanche, l’opposition sera plus forte contre la Suède mais ce sera un affrontement plus physique et athlétique qui pourrait mieux convenir aux Stars and Stripes.