La Vieille Dame boîte mais ne tombe pas

En temps normal, l’exclusion pour un an de la Juventus de toute compétition européenne aurait défrayé les chroniques de toutes les gazettes sportives et incendié les réseaux sociaux. Le club turinois aurait hurlé au scandale et intenté mille et un procès. Cette fois, rien de tout ça. Au contraire. C’est à peine si la Vieille Dame, accusée officiellement de malversations comptables et de ne pas avoir respecté le fair-play financier, n’a pas envoyé un message de remerciement à l’adresse de l’UEFA ! Et pour cause : en cette saison 2023-24, la Juve devait participer à la Conférence League, une compétition presque humiliante pour un club de sa dimension. Mieux valait donc, pour elle, être privée immédiatement d’une participation à la C4 plutôt que de risquer une carte rouge l’an prochain en cas de qualification pour la C1. Tout est dans la nuance. Pour la forme, dans son communiqué, le club bianconero s’est dit convaincu de sa bonne foi. Mais il s’est sagement gardé de faire appel du jugement ou d’agiter le spectre d’un recours au TAS. Bref, dans cette affaire, tout le monde semble satisfait, y compris l’UEFA qui a affiché sa sévérité à l’égard d’un grand club sans casser de la porcelaine. L’institution européenne a même, au passage, incité subtilement la Juve à se retirer du fameux projet de Super League européenne où il ne reste plus que le Real et le Barça. C’est ce qu’on appelle de petits arrangements entre amis…