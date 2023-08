L’objectif du Brésil face à la Jamaïque ? Retarder les adieux de Marta à la Coupe du monde

À lire aussi

C’est pour ça que l’élimination en phase de poules, les supporters ne l’envisagent pas si tôt dans la compétition. Non seulement, la dernière fois remonte à 1995. Mais ne pas gagner contre la Jamaïque pourrait, surtout, signifier les adieux de Marta à la Coupe du monde.

Au moment d’évoquer cette fin qui se rapproche, la n°10 n’a d’ailleurs pas pu retenir ses larmes. “Quand j’ai commencé, il n’y avait pas d’idoles dans le football féminin, a-t-elle confié au moment d’évoquer la rencontre décisive face à la Jamaïque. Quand je sors dans la rue, les gens m’arrêtent et les parents me disent que leur fille veut me ressembler. Quelle évolution. Je suis ravie. Il y a 20 ans, en 2003, personne ne connaissait Marta.”

Le dernier chapitre en Coupe du monde, la joueuse espère qu’il sera le plus long possible. Et plus réjouissant.

Pour l’instant, elle ronge son frein sur le banc, ne se contentant que des fins de matchs, en étant préservée après avoir souffert d’une blessure. Mais cette impuissance à peser sur le jeu, ça la frustre même si elle est la première à encourager ses équipières.

Son retour dans le onze de base pourrait surtout redonner de l’élan à une sélection qui a cherché son football contre la France. Quelques jours auparavant, face au modeste Panama, les Brésiliennes avaient pourtant reçu tous les éloges après avoir combiné résultat et beau jeu.

Pour une nation qui n’a jamais gagné la Coupe du monde féminine, contrairement aux messieurs, le salut viendra peut-être d’un retour aux fondamentaux. Avec Marta à la barre ?