Marta a fait ses adieux au Mondial : ” Ce n’est pas la Coupe du monde dont je rêvais”

Un long chapitre s’est refermé à Melbourne ce mercredi sur le coup de 21h. 9h à Dois Riachos, la ville où est née Marta il y a 37 ans et où on priait pour que ce jour n’arrive pas aussi vite. Marta elle-même aurait préféré une autre fin que celle de quitter la scène mondiale sur une élimination précoce en Coupe du monde, en phase de poules, ce qui n’était plus arrivé depuis 1995 pour le Brésil. À l’époque, l’attaquante brésilienne n’avait que neuf ans mais son talent était déjà bien présent et son avenir commençait déjà à se dessiner avec le ballon au bout du pied.