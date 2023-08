Coupe du monde féminine 2023: le Brésil et l'Italie éliminés au profit de la Jamaïque et de l'Afrique du Sud

Le Brésil avait pourtant commencé la compétition par une large victoire contre le Panama (4-0) mais a ensuite perdu contre la France (2-1), qui a fini 1re du groupe après s'être imposée contre le Panama (3-6) mercredi. Le Panama a très vite ouvert le score (Marta Cox, 1e) et les Françaises ont mis 20 minutes pour revenir dans la partie (Maëlle Lakrar, 21e). Les Bleues ont ensuite déroulé, inscrivant quatre buts supplémentaires (Kadidiatou Diani, 28e, 37e, 52e, Léa Le Garrec, 45e+5), concédant ensuite un penalty (Yomira Pinzon, 64e) et un troisième but (Lineth Cedeño, 88e) mais reprenant de l'avance dans les arrêts de jeu (Vicky Becho, 90e+10).