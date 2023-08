Cancer des ovaires, problèmes cardiaques, trois Coupes du monde en un an, Neymar comme surnom : Linda Caicedo, la nouvelle star du football féminin

Joueuse pro à 14 ans, la prodige n’a pas attendu la Coupe du monde en Océanie pour se faire connaître. Et dans un univers très physique colombien, Caicedo dénote chez Les Cafeteras par ses dribbles, sa finesse, sa vitesse et son habileté. Autant d’atouts qui lui valent le surnom de “Neymar au féminin”. Une pression qu’elle évacue une fois sur le terrain avec son n°18 sur le dos. Devenue la plus jeune joueuse à marquer deux fois dans un Mondial depuis 2003, la native de Candelaria aurait pourtant pu connaître un autre destin.

Une santé fragile

À 15 ans, elle doit, en effet, stopper sa carrière en plein essor pour un cancer des ovaires. Heureusement pour “Crackita”, une prise en charge rapide et une opération l’ont vite remise sur pied après trois mois. Une période durant laquelle elle a boosté son mental, déjà mis à rude épreuve depuis sa jeune enfance à Villagorgona, dans le sud-ouest de la Colombie. Si elle a de nouveau donné des frayeurs le 27 juillet, s’effondrant à l’entraînement pour des douleurs thoraciques, elle a rapidement levé les inquiétudes lorsqu’elle a allumé l’Allemagne.

Ce jeudi, face au Maroc pour valider l’accession en 8es, ce petit prodige portera une nouvelle fois ce maillot colombien, qu’elle a beaucoup enfilé ces 12 derniers mois. Caicedo en est, en effet, à sa 3e Coupe du monde et son 4e gros tournoi international en un an. Après la Copa America en juillet 2022 en Colombie, le Mondial U20 en août 2022 au Costa Rica, la 2e place au Mondial U17 en Inde en octobre (où elle a été élue meilleure joueuse), la Colombienne a enchaîné en Océanie. Jamais rassasiée, son aisance technique lui a aussi permis de s’adapter parfaitement au relevé championnat espagnol (où son salaire se situe entre 25 000 et 35 000 € par mois). Un talent pur, dans la lignée des grandes championnes.