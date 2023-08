Gigi Buffon aurait tant mérité le Ballon d’or !

Véritable légende de la Squadra, admiré de tous pour son talent et sa personnalité, Buffon a commencé sa carrière le siècle dernier et a tenu le haut de l’affiche sur quatre décennies, avec plus de 1 000 matches au compteur, notamment sous le maillot de la Juve. Il aurait clairement mérité d’hériter, ici ou là, d’un Ballon d’or. Mais on sait d’expérience que le gardien de but est souvent injustement relégué dans l’ombre et que ses performances sont volontiers éclipsées par la lumière des buteurs.