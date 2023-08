Avec 20 % des joueuses en huitièmes de finale de la Coupe du monde, le championnat anglais est le plus compétitif du monde (INFOGRAPHIE)

Avec 70 joueuses, la D1 anglaise représente presque 20 % du contingent encore en lice dans cette neuvième Coupe du monde. Une proportion qui n’étonne pas tant le championnat outre-Manche est celui qui est le plus convoité ces dernières années. L’Euro en 2022 avec une finale disputée dans un Wembley sold-out avait confirmé la tendance et l’engouement qui se sont emparés de l’Angleterre.

Désormais totalement pro, la Women’s Super League a suivi les exemples de l’Allemagne et sa Bundesliga, qui font office de précurseurs en Europe, ou tout récemment de l’Espagne et l’Italie mais peut-être avec moins d’argent. Mis à part quelques exceptions comme Marie-Antoinette Katoto au PSG, Ada Hegerberg à Lyon ou Alexia Putellas à Barcelone (500 000 €/an), les Anglais ont en effet fait sauter la banque pour attirer ce qu’il se fait de mieux sur la scène mondiale et rendre la compétition attractive tant pour les joueuses que pour les fans et les médias.

Les résultats n’ont pas mis longtemps à arriver. L’Angleterre est championne d’Europe et les stades se remplissent. Cet engouement est tel qu’il fait rêver de l’autre côté de la Manche. “Clairement, le manque d’affluence dans les stades pourrait me faire quitter la France. Entrer dans un stade avec 77 000 personnes (finale de la FA Cup féminine remportée par Chelsea devant Manchester United), c’est un kiff”, a d’ailleurs confié au journal Le Monde la Française Selma Bacha qui évolue à Lyon, l’un des clubs les plus importants d’Europe dans un championnat qui va seulement se professionnaliser.

Mais si l’Angleterre fait rêver, comme nos cinq Belges qui y joueront la saison prochaine (Cayman à Leicester, Evrard à Chelsea, Tysiak à West Ham, Daniëls à Liverpool, et Vanhaevermaet, qui vient de quitter Reading, relégué, pour signer à Everton), c’est le club de Barcelone qui compte le plus de représentantes en huitièmes de finale.

Deux représentantes du championnat belge en huitièmes

La présence de la Roja à ce stade de la compétition contribue à ce succès dans notre classement mais cela illustre surtout la mainmise que le club catalan a sur l’Europe depuis ces dernières années avec deux Ligues des championnes en trois éditions et quatre finales en cinq ans.

Même si les Red Flames ne se sont pas qualifiées pour la Coupe du monde, on notera la présence tout de même de la Lotto Super League en 8es de finale. Grâce au Maroc, Anderlecht (avec Sakina Ouzraoui) et Charleroi (Rkia Mazourai) et la SL resteront encore quelques jours en Australie.