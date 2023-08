Christian Benteke et DC United ne remporteront pas la Leagues Cup, compétition regroupant des clubs de MLS et du Mexique et où Lionel Messi brille avec l’Inter Miami, cette année. Pourtant, l’attaquant avait le but de la qualification au bout du pied mais est tombé sur un Andre Blake en état de grâce, ou très chanceux. C’est selon.