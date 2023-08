Le flop allemand, le top marocain, le coup de cœur haïtien, frayeur pour la France et les USA : notre bilan de la 1re partie de la Coupe du monde

À lire aussi

On vous dresse un petit bilan de cette phase de poules. Plus de dix jours de compétition résumés en quelques points.

Le top

Difficile de passer à côté de la qualification du Maroc. Néophytes dans la compétition, les Lionnes de l’Atlas ont fait preuve d’une mentalité à toute épreuve pour se hisser en huitièmes de finale. Après avoir subi la loi de l’Allemagne, la première claque du Mondial (6-0), elles ont enchainé deux victoires. Le succès contre la Corée les faisait déjà rentrer dans l’Histoire mais en battant la Colombie, elles ont déposé leur carte de visite !

Le Maroc est qualifié. ©Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Le Maroc rejoint deux autres nations africaines en huitièmes : le Nigeria et l’Afrique du Sud. Les Sud-Africaines ont, elles, aussi réalisé la sensation de cette première partie de compétition en battant l’Italie.

La joie des Sud-africaines contraste avec la déception italienne. ©Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Le flop

Difficile aussi de passer à côté de la désillusion allemande. Alors que nous les avions pointées parmi les favorites après leur finale de l’Euro 2022, l’Allemagne a sombré à Brisbane. Pourtant, le collectif avait débuté en fanfare avec une victoire 6-0 contre le Maroc mais la Colombie et la Corée ont fait déjouer les pronostics ! Avec 4 buts, Popp est en tête du classement des buteuses (avec la Japonaise Miyazawa). Seule consolation.

Les Allemandes sorties au premier tour ? Ce n’était encore jamais arrivé !

Les larmes des Allemandes, sorties sans gloire. ©Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

La surprise

En faisant match nul contre le Portugal, après celui face aux Pays-Bas, les Etats-Unis ont terminé deuxièmes de leur groupe. Une surprise quand on connait leur palmarès et pedigree. Ça reste une surprise. Un gros match les attend désormais face à la Suède.

Le sans-faute

Trois équipes, sur 32, ont réalisé le sans-faute. Les Japonaises (championnes du monde en 2011), les Suédoises (vice-championnes olympiques) et l’Angleterre (championne d’Europe) ont terminé la phase de poule avec 9/9.

La frayeur

Alors qu’on pensait qu’Hervé Renard avait insufflé un renouveau en équipe de France, les Bleues ont donné des frayeurs. D’abord face à la solide Jamaïque en ouverture de compétition mais aussi face au Panama. D’ailleurs, le magnifique coup franc de Cox en pleine lucarne éliminait même à ce moment-là les Bleues. Le sursaut d’orgueil a ensuite parlé pour filer en 8es de finale.

Le coup de cœur

Avec un plateau plus grand par rapport à l’édition 2019 en France, la Coupe du monde a permis à sept nations de découvrir la Coupe du monde. Et on a été chercher notre coup de cœur parmi elles : Haïti. Ce petit pays connait une situation compliquée avec la violence des gangs mais a montré du cœur, du courage et surtout un jeu séduisant fait de technique ! Preuve qu’à ce niveau-là, il n’y a plus vraiment de petites équipes.

Si elle a été éliminée, l'équipe d'Haïti a été une belle surprise. ©AFP or licensors

L’image

Les larmes aux yeux, Marta a lancé un message en direct à la télé. Celui de ne pas arrêter de soutenir les filles qui pratiquent le foot. Poignant, émouvant. L’élimination du Brésil en 8es de finale a scellé le sort de la reine Marta. Après six Coupes du monde, elle a fait ses adieux.

Le chiffre

1 – Comme le nombre de but marqué par la Jamaïque en trois matchs pour se qualifier en huitièmes de finale. La bande à Kadija Shaw n’a pas eu besoin de plus pour passer au stade suivant. Derrière, le collectif a fait la différence, notamment face au Brésil. Spencer n’a encaissé aucun but ! Redoutable.