Gianluigi Buffon rejoint l'encadrement de l'équipe nationale italienne: "C'est un grand jour pour la Nazionale"

Buffon, détenteur du record de sélections en équipe d'Italie (176), succède à Gianluca Vialli, décédé en janvier 2023 à l'âge de 58 ans et qui n'avait pas été remplacé depuis.

Le gardien de but de l'équipe d'Italie championne du monde 2006 et vice-championne d'Europe 2012 fera ses débuts à ce poste début septembre à l'occasion des matches de qualifications à l'Euro-2024, contre la Macédoine du nord et l'Ukraine.

"Le maillot 'Azzuro' a toujours fait partie de ma vie", a rappelé Buffon. "Je me mettrai à la disposition de Roberto Mancini et du groupe, en arrivant sur la pointe des pieds, car j'ai toujours pensé qu'en sélection, ce n'est pas le palmarès qui compte mais l'investissement, les sacrifices et la disponibilité à l'égard de ses coéquipiers et de l'encadrement qui importent au quotidien", a expliqué l'ancien gardien de but de la Juventus.