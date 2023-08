Mondial féminin 2023: L'Espagne écrase la Suisse et file en quarts, le Japon attend son adversaire

L'Espagne a pris l'avantage à Auckland après seulement cinq minutes de jeu, lorsque Aitana Bonmati a habilement trouvé le chemin des filets à la suite d'un envoi renvoyé par le poteau. L'égalisation de la Suisse, 20e à la FIFA, est venue de l'Espagnole Laia Codina qui a effectué une passe en retrait depuis la ligne médiane vers le but sans regarder. La gardienne Cata Coll, stupéfaite, a vu le ballon passer devant elle et entrer dans le but (1-1, 11e). La tête d'Alba Redondo portait le score à 2-1 après seulement 17 minutes de jeu, et Bonmati rassuraient les Espagnoles à la 36e minute (3-1). Codina s'est ensuite rachetée de son but contre son camp en inscrivant un quatrième but à la suite d'un corner, juste avant la pause (45e). Le but de Jennifer Hermoso, qui fixa le score final à 5-1 (70e), fut le seul moment fort de la seconde mi-temps.

L'Espagne, qui participe à sa troisième Coupe du monde, affrontera vendredi pour une place en demi-finale, le vainqueur du match qui oppose dimanche les Pays-Bas (FIFA 9) et l'Afrique du Sud (FIFA 54).

Le Japon bat la Norvège 3-1 et attend la Suède ou les États-Unis en quarts

Le Japon a éliminé la Norvège 3-1 (mi-temps 1-1) en huitièmes de finale, samedi à Wellington en Nouvelle-Zélande, et s'est qualifié pour les quarts de finale du Mondial féminin de football.

Ce duel entre deux nations qui ont été championnes du monde par le passé, a tourné à l'avantage du Japon (FIFA 11) dès la 15e minute. Un but contre son camp de Ingrid Syrstad ne découragea pas les Norvégiennes (FIFA 12) qui égalisaient cinq minutes plus tard grâce à une belle reprise de la tête de Guro Reiten (1-1, 20e).

En seconde période, le Japon se montra très opportuniste convertissant ses rares occasions. Risa Shimizyu (2-1, 50e) et la meilleure buteuse du tournoi avec cinq buts Hinata Miyazawa (3-1, 81e) ont assuré la qualification des Japonaises qui avaient déjà remporté leurs trois rencontres dans la phase de poules.

Entre les deuxième et troisième buts, Ada Hegerberg, première femme lauréate du Ballon d'Or en 2018, est montée au jeu à quinze minutes de la fin alors qu'elle n'était pas en pleine possession de ses moyens. Elle n'a pas réussi avec l'autre star norvégienne Caroline Graham Hansen, à arracher l'égalisation. La remplaçante Karina Saevik a eu la meilleure occasion d'égaliser, mais son tir est passé à côté du but.

Le Japon sera opposé vendredi au vainqueur du huitième de finale très attendu dimanche entre la Suède (FIFA 3) et les États-Unis (FIFA 1).