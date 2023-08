Avec l’exploit de la Suède, c’est la fin du règne américain qui se confirme à la Coupe du monde féminine

Les meilleurs salaires à la maison

Car jusque-là, les USA n’avaient jamais fait moins bien qu’une troisième place et leur dernière défaite dans cette compétition remontait d’ailleurs à la finale 2011, qui avait sacré le Japon aux tirs au but. Cette année-là, les Américaines avaient déjà été battues par la Suède en phase de poules. Après les Jeux de Tokyo où le cycle commençait déjà à toucher à sa fin (bronze), le Team USA va devoir désormais se réinventer dans un univers de plus en plus concurrentiel et où les écarts se réduisent fortement. “La qualité a progressé à une telle vitesse. Nous voulons rester au sommet mais il faut le prouver à chaque fois”, avait pourtant prévenu Alex Morgan.

Muette durant cette Coupe du monde, l’attaquante vedette illustre le manque de génie d’une sélection plus du tout dominatrice mais qui comporte pourtant neuf des dix meilleurs salaires du football féminin. Seule l’Espagnole Putellas se hissant à la 3e place derrière Morgan et Rapinoe.

Megan Rapinoe a loupé son tir au but et a été l'ombre de la meilleure joueuse de l'édition 2019. ©AFP or licensors

Une autre légende s’en va

Après la Brésilienne Marta, c’est un autre monument du football féminin qui a fait ses adieux à la Coupe du monde : Megan Rapinoe. Mais à 38 ans, la meilleure joueuse de l’édition 2019, Ballon d’or 2019, a traversé son 4e Mondial de manière anonyme et sans gloire, loupant même son tir au but alors que les USA étaient encore en position de gagner ce dimanche. Sa carrière prendra fin au terme du championnat américain.

"Ca ressemble à une mauvaise blague, un mauvais film", a analysé la joueuse qui sait que "c'est la fin, et c'est triste mais jouer avec cette équipe, pour ce pays, aura été un honneur".