Avec Rkia Mazrouai, le Sporting de Charleroi est aussi à la Coupe du monde féminine

La défenseuse du Sporting Charleroi ronge son frein sur le banc jusqu’à présent, mais ça ne l’empêche pas de vivre la même émotion que Sakina Ouzraoui Diki, la joueuse d’Anderlecht à l’assist sur le but victorieux face à la Colombie, envoyant les Lionnes de l’Atlas en huitièmes de finale.

Internationale depuis juin 2021 et ses onze minutes en amical contre le Mali, la native d’Amsterdam a fait le choix du cœur après avoir été reprise dans les sélections de jeunes aux Pays-Bas. Un premier rendez-vous avec le Maroc qui faisait suite à ses débuts comme joueuse pro à La Gantoise, qu’elle avait rejoint lors de la saison 2020-2021 après une formation au PSV. Son aventure chez les Buffalos a toutefois pris fin cet hiver pour un transfert à Charleroi où l’arrière latérale s’est imposée tout naturellement.

guillement "Elle présente cette culture de la gagne dont avait besoin Charleroi."

”C’est un profil qu’on recherchait : on avait besoin d’une fille avec une certaine dynamique, avec cette volonté de gagner, cette culture de la gagne. C’est une part importante de son caractère”, confie Lionel Vitrant, le coach de Charleroi.

Si les Zébrettes ont repris les entraînements, elles restent attentives au Mondial de leur équipière. Conscientes qu’elle reviendra avec beaucoup d’expérience. “Elle aura gagné encore plus en maturité. Ce sera un plus pour le groupe assurément”, se réjouit le coach.

À Charleroi, elle fait en tout cas déjà l’unanimité et à 21 ans, elle s’inscrit déjà parmi les cadres en Belgique. “C’est une joueuse technique et son explosivité lui permet d’apporter offensivement et d’assurer derrière, décrit Joséphine Delvaux, la gardienne passée de Charleroi à OHL cet été. C’était vraiment une bonne recrue pour Charleroi. Elle est arrivée avec cette culture de la victoire typique des Flamands et des Néerlandais. Si, sur le terrain, c’est le travail, en dehors, elle peut être assez marrante. Elle arrive à faire la part des choses.”

Polyglotte, elle s’est fondue dans l’effectif carolo en très peu de temps. “C’est une rassembleuse, confirme Vitrant. Après le travail sur le terrain, elle reste une bonne vivante et n’oublie jamais de rigoler.”