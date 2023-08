Coupe du monde féminine : La France sans souci en quarts, le rêve continue pour la Colombie

Mais les Bleues ce mardi à Adelaïde, ce n’était pas juste qu’une organisation sans faille. C’était aussi un jeu typique de la technique française qui peut faire tant d’étincelles à l’image d’une Kadidiatou Diani qui monte en puissance dans ce tournoi (un but et deux assists face au Maroc).

Soulagée d’avoir évité l’Allemagne, la France n’a pourtant pas bâclé cette première sortie dans la phase à élimination directe mais elle se souviendra aussi que la dernière équipe à avoir planté au moins quatre buts au Maroc dans cette compétition (l’Allemagne) a pris la porte dans la foulée.

Hervé Renard canalisera donc le trop plein de confiance avant d’affronter l’Australie qui pourra compter sur son public enthousiaste au Brisbane Stadium mais aussi du retour en forme de Sam Kerr, la capitaine des Matildas et l’une des stars mondiales encore en lice dans ce tournoi.

La Colombie aux forceps

Le but d'Usme tout en technique pour qualifier la Colombie en quarts de finale. ©Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Dans l’autre partie de tableau, la Colombie a réussi l’exploit de marquer un but à la Jamaïque alors que les Reggae Girlz n’avaient encore encaissé aucun but dans la compétition se basant sur un bloc solide et compact.

Dans un match où les minutes passées au sol, suite aux nombreux tacles et duels, étaient plus nombreuses que les tentatives de tir, la bande à Linda Caicedo n’a eu besoin que d’un éclair de génie, venu du pied de la jeune Guzman (18 ans) à l’assist sur la taulière Usme, pour offrir une nouvelle qualification historique aux Cafeteras.

Le duel s’annonce tout aussi physique mais peut-être plus déséquilibré face à l’Angleterre en quarts de finale.