L'Autre Regard: le dernier business des grands clubs européens

Pas vraiment. En s’exilant sous ces autres latitudes, les clubs phares de la Vieille Europe ont joint l’utile à l’agréable. D’une part, ils ont touché de véritables pactoles pour disputer quelques rencontres d’exhibition, façon Harlem Globe Trotters. Et, d’autre part, leurs joueurs ont effectué un travail de fond loin du stress et du brouhaha de leur lieu habituel de résidence. C’est de bonne guerre. Reste à savoir si, demain, ces pays émergents qui reçoivent, le temps d’un été, Neymar,, Modric, Haaland ou Lewandowski avec faste et apparat, ne trouveront pas plus simple, et plus rentable, de les accueillir pour une durée indéterminée, à la façon des clubs saoudiens qui, ces derniers temps, se sont offert les arrivées de Cristiano Ronaldo, Karime Benzema, N’Golo Kanté ou Riyad Mahrez.