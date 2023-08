Mondial féminin 2023: la France file en quarts après sa confortable victoire sur le Maroc et rejoint l'Australie

Les Françaises, entrainées par Hervé Renard, ouvraient le score sur une reprise de la tête de Kadidatou Diani, après un centre venu de la gauche de Karchaoui (15e).

La France frappait à nouveau quelques minutes plus tard grâce à une superbe combinaison entre Diani et Dali. Cette dernière ne se faisait pas prier pour inscrire le second but à l'aide du poteau d'une frappe du pied droit (20e).

Les 'Bleues' inscrivaient un troisième but via le Sommer, après une erreur d'El Chad qui profitait à Diani, qui offrait sa seconde passe décisive de la soirée (23e).

Revenues avec de meilleures intentions en seconde période, les Marocaines, qui participaient à leur première Coupe du Monde de leur histoire, se procuraient leur plus belle possibilité grâce à Jraidi, mais la gardienne française Peyraud restait attentive (49e).

La France inscrivait un quatrième but grâce à la même Le Sommer, qui reprenait de la tête au deuxième poteau le centre de la nouvelle entrante Becho (70e).

Le score ne changeait plus après le 4e but français.

La France affrontera en quarts de finale l'Australie, pays hôte, samedi à 9h, heure belge.