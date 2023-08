Une défenseuse buteuse, une tactique puisée dans les médias des adversaires, pas de grandes stars : pourquoi la Suède va gagner la Coupe du monde

Un groupe homogène

En quarts, l’équipe affrontera le Japon, dernier champion du monde (2011) encore en lice. Mais pour les Scandinaves, précurseures en Europe, il est temps d’enfin casser ce plafond de verre qui semble barrer à chaque fois leur route.

Toujours placée, jamais gagnante (à l’exception de l’Euro 1984), la Suède est pourtant l’une des équipes les plus régulières dans le sillage des USA. Se basant sur un collectif athlétique et un bloc impressionnant, l’équipe a une des armes les plus redoutées du plateau : Amanda Ilestedt. La défenseuse a déjà marqué trois buts de la tête et fait peur à chaque keeper sur corner.

Amanda Ilestedt est redoutable sur phase arrêtée. Elle a déjà marqué trois fois de la tête. ©AFP or licensors

Asllani, Rolfo, Blackstenius, Musovic… les noms des stars suédoises ne sont pas les plus connus mais leur expérience en fait un collectif armé pour ce tournoi. Elles arpentent en effet les terrains des plus grandes compétitions européennes (Angleterre, France, Italie, Allemagne) et de la Ligue des Championnes, gonflant l’intérêt médiatique de chaque sortie de la sélection (grosse délégation à chaque match) même si le championnat national n’est plus aussi réputé qu’à l’époque où la légende Marta évoluait là-bas (2012-2017).

Un coach fan de musique

Depuis 2017, la Suède a pris l’option Peter Gerhardsson. Un ancien modeste joueur suédois reconverti en entraîneur. À l’époque, il était tellement inconnu d’une grande partie des joueuses qu’elles ont dû effectuer des recherches google pour en apprendre davantage. À 63 ans, il a redonné de l’ampleur à cette nation : troisième à la Coupe du monde 2019, argent aux Jeux de Tokyo et demi-finaliste à l’Euro 2022. Cet amoureux de musique aux 1 500 CD et 1 700 vinyles a une tactique infaillible pour renverser ses adversaires : “Je m’attarde sur la presse belge, tout est bien indiqué pour comprendre l’adversaire et les battre”, avait-il affirmé en conférence de presse avant le quart de finale de l’Euro face à la Belgique qu’elles ont battue… sur le fil sur corner dans les arrêts de jeu.