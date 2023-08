Avec l’élimination du Japon en quarts de finale par la Suède, le champion du monde sera d’office inédit à la Coupe du monde féminine

Après l’Allemagne, la Norvège et les USA, c’est le Japon, dernier champion du monde (2011) encore en lice, à passer à la trappe. Battues 1-2 par la Suède (avec un but notamment de l’inévitable Ilestedt) ce vendredi en quarts de finale, les Japonaises n’ont pas réussi à reproduire leur jeu tant léché et organisé qu’on avait pu admirer durant les quatre matchs précédents, se heurtant à une équipe beaucoup plus athlétique.