Hayley Raso : du fauteuil roulant à la Coupe du monde

Cheveux attachés avec un ruban toujours assorti à la couleur du maillot, la native de Brisbane ne s’attendait pas à briller autant devant ses proches. Certes, la blessure au mollet de Kerr lui a ouvert une porte, mais le chemin n’a pas été simple ces dernières années pour celle qui a déjà marqué trois buts dans ce tournoi (notamment un doublé contre le Canada, champion olympique). Mais il y a quelques années, celle qui a un tatouage en forme de pleine lune sur le bras a bien cru qu’elle ne remarcherait jamais plus.

En août 2018, l’attaquante évoluait en NWSL à Portland, une équipe avec laquelle elle devait disputer les phases finales du championnat américain après avoir fait une douzaine d’apparitions sous le maillot des Thorns (deux buts et deux assists). Un solide contact avec la gardienne Aubrey Bledsoe de Washington Spirit a bien failli mettre un terme à sa carrière et à sa mobilité. Évacuée en civière, l’Australienne, 23 ans à l’époque, est sortie du terrain gravement blessée au dos avec notamment trois vertèbres brisées. De quoi l’immobiliser plusieurs mois en voyant s’éloigner les perspectives d’une longue carrière.

”Je ne pouvais rien faire, je devais juste faire un pas à la fois, apprendre des petites choses comme marcher à nouveau, se souvient la n°16 des Matildas. C’était vraiment traumatisant à la fois mentalement et physiquement. À l’hôpital, je me souviens m’être dit que je ne rejouerais plus jamais au football.”

Le destin en a plutôt décidé autrement et à force de persévérance, passant de petits à pas à de grandes foulées, elle est devenue l’une des joueuses marquantes de la 9e Coupe du monde. Face à la France, elle espère davantage confirmer.