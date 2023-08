La séance de tirs au but la plus longue jamais jouée dans une Coupe du monde a été fatale à la France en quarts : la nouvelle déception des Bleues

La France a été éliminée au bout de la plus longue séance de tirs au but disputée dans une Coupe du monde. L’Australie et l’Angleterre ont rejoint l’Espagne et la Suède dans le dernier carré.