Controversé il y a dix mois, Jorge Vilda prend sa revanche avec l’Espagne à la Coupe du monde féminine

Un scénario à la Corinne Diacre, sans la même fin

Il faut dire que Jorge Vilda ne fait pas l’unanimité au sein de la Roja. Il y a dix mois, quinze joueuses internationales avaient en effet remis une lettre à leur Fédération pour contester la présence du Madrilène de 42 ans, au palmarès vierge en tant que joueur mais qui a mené les sélections de jeunes filles espagnoles au sommet en Europe.

En septembre, chaque joueuse avait donc envoyé un mail à la Fédération espagnol pour expliquer une situation qu’elles n’acceptaient plus et qui affectait “sérieusement” leur “état émotionnel et leur santé.”

Irène Paredes, Jennifer Hermoso et Patri Guijarro avaient déjà expliqué devant les médias qu’elles ressentaient un malaise général tout en niant avoir demandé sa démission.

Si dans un premier temps, l’identité des frondeuses n’était pas connue, on retrouvait tout de même des cadres de la Roja : Guijarro, Mapi Leon, Panos (gardienne du Barça qui avait demandé à être réintégrée), Bonmati, ou encore Caldentey. Chacune refusant à l’époque de revenir en sélection tant que le quadragénaire était toujours là. Hermoso (taulière) et Putellas (double Ballon d’or) apportant leur soutien publiquement.

Mais dix mois plus tard, Jorge Vilda est toujours là, lui qui est en place depuis 2015, bien soutenu par sa Fédération et avec un résultat historique. Si certaines des frondeuses ne sont pas présentes, Bonmati ou Caldentey ont bien été reprises et participent grandement à la réussite espagnole. Certains voient d’ailleurs en Bonmati, la successeure désignée de Putellas au Ballon d’Or.

Vilda a-t-il finalement réussi à convaincre ces joueuses de se dévouer pour lui ? Le fait de pouvoir aller chercher quelque chose en Australie et Nouvelle-Zélande vu la qualité du vivier espagnol a-t-il joué dans ces présences ? Ou a-t-il opéré un changement dans sa façon de manager son groupe ?

Jorge Vilda. ©Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Toujours est-il qu’à quelques heures de la demi-finale face à la Suède, grosse nation du football féminin, Vilda boit du petit-lait. Et que les résultats lui donnent raison.

”Nous avons un président qui a réagi avec courage, qui m’a soutenu, moi et le staff. Il y a beaucoup d’unité dans le groupe, une bonne ambiance, une envie de compétition, du professionnalisme et de l’ambition, a-t-il confié. En ce moment, je suis très heureux, je pense à toute la gestion que nous avons dû faire, et évidemment ce n’est pas fini – nous continuons avec beaucoup de volonté à rendre tout le monde heureux.”

Des choix forts qui portent ses fruits

Si ses méthodes de management ont été contestées, il a par contre réussi par ses choix tactiques et des décisions fortes. Pour ce Mondial, il avait déjà frappé fort. Parmi les frondeuses, il n’a accepté de n’en reprendre que trois.

Durant la compétition, il a aussi surpris par son turn-over autour d’un schéma de jeu typique espagnol mais qui est aussi efficace. Laissant sous-entendre qu’il n’y a aucune star indispensable dans le groupe.

Alexia Putellas était titulaire contre la Zambie. ©Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Double Ballon d’or en titre et gravement blessée il y a un an (forfait pour l’Euro 2022), Alexia Putellas n’a d’ailleurs pas ce statut de titulaire indiscutable, se contentant de deux titularisations et de montées au jeu en cinq matchs.

Étoile montante du foot espagnol, Salma Paralluelo a été utilisée comme joker en quarts… à bon escient. Son physique, sa vitesse ont fait la différence à un moment où les Pays-Bas cherchaient leur souffle. Là aussi un choix validé.

Pointée parmi les favorites pour sa troisième participation, l’Espagne n’a quasiment jamais déçu dans cette Coupe du monde. Excepté face au Japon contre qui elle a pris une claque salvatrice, l’obligeant à se remettre en questions avant la phase finale du tournoi. Ce que les Espagnoles ont réussi à faire brillamment.

Dix mois après la fronde, le départ du sélectionneur est encore moins dans les papiers de la RFEF. Là où en France, où le management de Corine Diacre était aussi remis en question, la situation avait évolué vers une nouvelle dynamique mais avec une élimination en quarts de finale ce samedi.