Championne d’Europe, voici pourquoi ce ne sera pas simple pour l’Angleterre en demi-finale de la Coupe du monde féminine

Toujours pas de Lauren James

Exclue contre le Nigéria en 8es de finale, Lauren James purgera ce mercredi son deuxième match de suspension. Même si les Lionesses ne manquent pas d’atouts, la joueuse de Chelsea apporte créativité, imprévisibilité, touché, infiltration, frappe… Une présence qui aurait permis de contourner l’obstacle australien.

Sam Kerr est bien de retour

L’icône des Matildas semble enfin prête ! Blessée au mollet depuis le début du Mondial, l’attaquante de Chelsea monte en puissance même si elle n’a pas encore été titulaire. Son sourire et sa joie de vivre sur le banc gonflent l’enthousiasme qui s’est installé chez les Australiennes.

Sam Kerr s'amuse autant sur le banc que sur le terrain avec les Matildas. ©AFP or licensors

Le physique ne suffit plus

On l’a vu avec les éliminations successives de l’Allemagne, des USA et de la Suède, le côté physique n’est plus l’élément déterminant même s’il peut faire la différence en prolongations. Véritable machine bien huilée collectivement aux joueuses au point physiquement, l’Angleterre devra surtout se méfier du bloc adverse. Comme en 8es où l’organisation nigériane avait posé des problèmes jusqu’aux tirs au but.

L’engouement australien déplace des montagnes

L’Australie sera-t-elle la 2e nation à s’imposer à la maison après les USA en 1999 ? Rien que pour l’enthousiasme du public, on lui souhaite ! Si on ne la pointait pas favorite en début de tournoi, l’engouement (une affluence record de 75 000 pour Australie-Irlande et Australie-Danemark à Sydney) est une de ses forces.