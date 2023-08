Malgré Sam Kerr, la marche était peut-être un peu trop haute pour l’Australie en demi-finale de la Coupe du monde

Mais face à l’expérience des Anglaises, le stress a fait disjoncter la cohésion défensive. Comme sur le 1-2 dans la foulée de l’égalisation où l’erreur de Carpenter offrait une occasion en or à Hemp. Ou sur le troisième but où Russo n’a éprouvé aucune difficulté à s’isoler dans le dos des défenseuses.

Les championnes d’Europe n’ont pas épaté, mais elles se sont montrées particulièrement efficaces : cinq frappes cadrées, trois buts. Là où Sam Kerr, voulant à tout prix sauver la nation, n’a pas réussi à davantage verrouiller la cible malgré une pression australienne en fin de match et ses nombreuses occasions.

Une finale lui aurait permis de reprendre du terrain sur Bonmati dans la course au Ballon d’Or, l’Espagnole poursuivant à la Coupe du monde sa magnifique saison avec Barcelone qui lui a valu le titre de meilleure joueuse de la Ligue des championnes.

En petite finale, face à la Suède, Kerr n’aura qu’un objectif : emmener son équipe sur le podium.

Sarina Wiegman, 4e finale d’affilée

Les Lionesses disputeront dimanche leur toute première finale mondiale pour une affiche inédite Et, au fond, on pouvait s’y attendre. Les championnes d’Europe sont drivées par l’entraîneuse habituée des finales. Le chemin Euro-finale Coupe du monde, Sarina Wiegman l’a déjà réalisé. C’était il y a quatre ans avec les Pays-Bas en enchaînant victoire à l’Euro 2017 (à la maison, comme en 2022 avec l’Angleterre) et finale contre les USA au Mondial 2019. Ce mercredi en battant l’Australie, Sarina Wiegman s’est qualifiée pour sa quatrième finale d’affilée dans un grand tournoi (elle n’était pas sélectionneure de la Grande-Bretagne aux Jeux de Tokyo). Et cette fois, elle entend bien faire mieux qu’il y a quatre ans.