Aitana Bonmati, la voie est libre vers le Ballon d’Or

Les Catalanes ont remporté leur deuxième Ligue des Championnes en trois saisons et sont en force d’ailleurs à la Coupe du monde avec un tiers de joueuses barcelonaises. Parmi elles, Aitana Bonmati est une des artisanes de la montée en puissance des Ibériques ces dernières années. Joueuse formée à la sauce piquante de Barcelone, elle rayonne en Europe.

Déjà récompensée avec le titre de meilleure joueuse de la WCL, la joueuse de 25 ans pourrait bien suivre les pas d’Alexia Putellas double ballon d’or.

L’élimination de l’Australie en demi-finale de la Coupe du monde, et donc de Sam Kerr aussi, lui permet de prendre une sacrée avance sur l’attaquante de Chelsea dans les scrutins. Évidemment, une surprise peut toujours survenir mais Bonmati présente en tout cas le profil idéal pour succéder à sa coéquipière au palmarès de cette distinction prestigieuse, décernée aux joueuses depuis 2018.

Plus petite que la n°11 espagnole et moins physique, la milieu de terrain a d’autres atouts pour compenser avec son n°6 : précision, placement, vision du jeu hors norme et efficacité. Avec Hermoso, elle est co-leader des meilleures buteuses espagnoles avec trois buts à son actif. Mais ce n’est pas seulement ses buts qu’on retient de son jeu. Elle a un style qui ressemble à l’une des icônes de la domination de Barcelone et de l’Espagne chez les hommes : Andres Iniesta. Une comparaison qui la flatte même si son idole d’enfant n’était pas sur le terrain.

”Avec Guardiola, Barcelone a tellement gagné mais c’était aussi super beau et agréable à voir, a raconté la joueuse au site de la Fifa. Quand je me levais et que je savais que l’équipe jouait en soirée, j’étais en forme.”

Une frondeuse

Si elle éclate à la Coupe du monde, il s’en est fallu de peu pour qu’elle n’y soit pas. Lors de la fronde menée envers le sélectionneur Jorge Vilda il y a onze mois, son nom était dans la liste des 15 internationales voulant forcer du changement à la Roja. Finalement, elle fait partie des quelques joueuses bien reprises malgré ce putsch avorté. “Des réunions entre toutes les parties ont fait que je suis revenue”, a-t-elle expliqué.

Au grand bonheur de toute l’Espagne qui vit intensément le tournoi de sa Roja malgré la distance. La demi-finale avait réuni plus de 45 parts de marché à la télévision.