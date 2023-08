L'autre regard: si, si, les garçons jouent aussi au foot !

Un peu par hasard on est tombé, mercredi soir, sur Club RTL, sur la Supercoupe d’Europe qui opposait Manchester City à Séville. Piqué par la curiosité du moment et guidé par le réchauffement climatique (le fameux deuxième degré), on s’est dit : et pourquoi ne pas regarder durant quelques minutes un match de foot masculin ? En cette période de Mondial féminin, c’était – en on convient – une démarche originale, audacieuse, limite carrément déjantée. Eh bien, franchement, ce n’était pas si mauvais. Bon, d’accord, le ballon allait parfois un peu trop vite, avec de la précipitation dans les passes. Ce n’était donc évidemment pas du niveau des filles qui, sur Tipik, crèvent l’écran depuis un mois. Mais, n’en déplaise aux esprits psychorigides, force est d’admettre que les garçons ont aussi de l’avenir balle au pied. Certains joueurs nous ont carrément impressionnés par leur technique en mouvement, leur sens du dribble, leur puissance athlétique. Et, en prime, il y avait du public et de l’ambiance dans les tribunes. C’est assurément encourageant pour briser les tabous et pour le développement global de la discipline, notamment dans les écoles. On est sûr que les instances du foot mondial sont d’ailleurs attentives à cet engouement pour le foot masculin et que les télés pourraient retransmettre d’autres rencontres, histoire d’habituer peu à peu le téléspectateur. En attendant : place au bouquet final du Mondial des filles ce dimanche midi.