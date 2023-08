Sélectionneure à succès et pressentie pour reprendre la sélection masculine, Sarina Wiegman peut entrer dans la légende

Ce retour au premier plan, l’Angleterre le doit à Sarina Wiegman. La Néerlandaise de 53 ans est d’ailleurs l’entraîneure du moment ! Habituée depuis quelques années à recevoir les distinctions individuelles pour son travail, elle enchaîne les résultats impressionnants avec ses équipes depuis 2017 : comme sélectionneure, elle va disputer sa quatrième finale dans un grand tournoi en cinq grandes compétitions. Après la victoire à l’Euro 2017 avec les Pays-Bas, une sélection qu’elle a menée jusqu’en finale du Mondial 2019, elle a déjà fait aussi bien avec l’Angleterre. La seule “ombre” à son tableau reste le quart de finale aux Jeux de Tokyo où elle a dirigé les Néerlandaises pour la dernière fois même si elle avait déjà signé avec l’Angleterre pour succéder à Phil Neville quelques semaines plus tard.

Une victoire face à l’Espagne dimanche, dans une finale inédite en Coupe du monde féminine, incitera la Fédération à lui ériger une statue ! Car l’ancienne modeste joueuse qui “se réjouit plus de voir de plus en plus de petites filles jouer au foot que de recevoir des prix” connaît une période glorieuse depuis qu’elle a pris place sur le banc d’une sélection. À un point que le leadership de la native de La Haye voit sa cote gonfler auprès des plus hautes instances anglaises.

Après avoir succédé à Phil Neville à la barre de la sélection féminine, celle dont le contrat court jusqu’en 2025 avec les Lionesses pourrait suivre en prenant la place d’un autre ancien international anglais : Gareth Southgate, le sélectionneur des Three Lions, à qui il reste un an de contrat ! Une nomination future qui semble d’ailleurs dans les petits papiers de la FA. “Les gens demandent toujours quel serait le meilleur homme pour le poste. Pourquoi faut-il que ce soit un homme ? Sarina peut faire ce qu’elle veut dans le football”, a affirmé à ESPN Mark Bullingham, directeur général de la Fédération anglaise.

De quoi la faire entrer dans la légende.