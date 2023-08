Avec la victoire de l’Espagne à la Coupe du monde féminine, c’est un vent de fraîcheur qui s’installe chez les dames

Un pur exploit face à des Lionesses pointées favorites dès leur victoire à l’Euro, suivi du succès à la Finalissima féminine face au Brésil. La “meilleure Coupe du monde féminine de tous les temps”, si on reprend les termes du président de la Fifa, Gianni Infantino, s’est donc refermée avec la victoire de l’Espagne, qui rejoint l’Allemagne avec au moins une étoile tant chez les femmes que les hommes. Une première couronne mondiale qui vient surtout confirmer tout le potentiel de la nation depuis plusieurs années.

Carmona, buteuse en finale. ©AFP or licensors

Un potentiel énorme

Championne du monde U17, U20 en titre et tout récemment titrée à l’Euro WU19 en Belgique, l’Espagne semble partie pour régner un certain temps sur la planète foot. Car l’Espagne n’est plus seulement une nation émergente mais bien le nouveau modèle du genre : jeu léché, typique espagnol du tiki taka fait de passes rapides mais qui est surtout efficace. Un jeu pratiqué par des joueuses pas seulement techniques mais aussi biberonnées à la culture foot espagnole, qui avait fait des messieurs aussi les rois du monde, et qui sont devenues des athlètes accomplies. Et qui savent aussi se remettre en question. Car la claque 0-4 en phase de poules face au Japon aurait pu déstabiliser un groupe déjà fragilisé par l’affaire des frondeuses il y a onze mois (demandant un changement de sélectionneur, le management de Jorge Vilda étant remis en questions).

Mais au lieu de voir d’éventuels clans faire éclater les rangs de la sixième nation mondiale, ce revers a plutôt ressoudé les liens et a finalement remis le sélectionneur au-devant de la scène (il a été porté en triomphe) même si on a souvent vu un coach esseulé, loin de ses joueuses pour célébrer les victoires durant le tournoi.

Jorge Vilda porté en triomphe: la revanche d'un coach qui était critiqué par les frondeuses. ©AFP or licensors

L’engouement qui a pris possession de la population ibérique pour le football pratiqué par les femmes, avec notamment plus 90 000 personnes pour Barcelone-Real Madrid il y a quelques mois ou les 45 % de parts de marché pour la demi-finale de ce Mondial (malgré un décalage horaire défavorable), et la mainmise de Barcelone sur l’Europe sont des preuves que l’Espagne est désormais bien l’épicentre du football mondial.