"Je me suis trompé" : le président de la Fédération espagnole revient sur son geste et présente finalement ses excuses

Ce lundi après-midi, le sulfureux Luis Rubiales a finalement décidé de présenter ses excuses dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. “On était dans un moment historique, l’un des plus beaux jours de l’histoire du football espagnol… Il y a un fait que je regrette entre la joueuse et moi. Je tiens à m’excuser pour tout ce que cela a engendré. On a une magnifique relation tous les deux, comme avec les autres joueuses. Je me suis trompé, je dois l’admettre. C’était sans mauvaise intention dans un moment d’euphorie. Ici, on l’a vécu comme quelque chose de naturel mais dehors, une agitation s’est formée. Cela l’a emporté sur la célébration et le mérite qui revient à l’équipe”, a-t-il indiqué dans cette vidéo publiée par le quotidien sportif espagnol Marca sur les réseaux sociaux.

Luis Rubiales a donc décidé de revenir sur ses propos lui qui, quelques heures plus tôt, avait totalement assumé son geste au micro des plusieurs médias. “N’écoutons pas les idiots et les gens stupides, vraiment. Il s’agit juste de deux amis qui fêtent quelque chose”, avait-il notamment déclaré.