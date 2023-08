Résultats, participants, audiences, affluence : la Coupe du monde féminine en Australie et en Nouvelle-Zélande a été une très belle réussite

Au moment de dresser les bilans, il est difficile de trouver du négatif même si les départs sans gloire de Marta et de Rapinoe n’ont fait plaisir à aucun supporter. L’Australie et la Nouvelle-Zélande ont peut-être accueilli la meilleure édition depuis 1991 avec 520 millions € générés.

Une compétition désormais plus ouverte

Avoir un cinquième champion, au terme d’une finale inédite, confirme le caractère historique d’un événement qui avait déjà gonflé ses contingents en accueillant 32 équipes, au lieu de 24. Ce qui a alors réussi à rééquilibrer les forces. “Avant, de nombreux pays pensaient juste avoir une chance de participer. Désormais, tout le monde croit qu’il a une chance de briller”, s’est félicité Gianni Infantino, le président de la Fifa.

L’élimination précoce de l’Allemagne, en phase de poules, avait été l’une des premières surprises suivie par le départ prématuré des USA en huitièmes. Deux nations précurseures dans le milieu féminin voyant désormais la concurrence s’accroître et le niveau s’élever de manière globale. Haïti, la Colombie, le Portugal, le Nigeria, le Maroc… autant d’équipes parties plus tôt qu’espéré mais qui ont finalement rendu cet événement magique. “Ça a été une Coupe du monde incroyable, beaucoup d’équipes ont progressé”, a salué le sélectionneur de la Suède Peter Gerhardsson.

Une promotion énorme

Même si l’Australie et la Nouvelle-Zélande maîtrisent généralement mieux le ballon ovale que le rond, les stades ont presque tous fait salle comble. Les Matildas ont à chaque fois joué à guichets fermés avec des pics à 75 000 à l’Australia Stadium de Sydney, le plus grand stade de la compétition. Un record pour le pays mais pas pour la compétition. Certains rappelleront que la finale USA – Chine et la petite finale Brésil – Norvège de 1999 disputées à Pasadena en Californie restent les matchs ayant attiré le plus de spectateurs (90 185).

Évidemment, pour certains stades un peu plus “vides” en Nouvelle-Zélande, on pourra toujours avancer les températures moins agréables en cette période de l’année. Mais les chiffres restent toutefois très positifs.

Des objectifs atteints en termes d’audience

Aussi en termes d’audience sur le petit écran notamment en Europe où le décalage n’était pas très favorable. La finale a, par exemple, été regardée, en Espagne, par un peu moins de 5,59 millions de personnes, soit 65,7 % de parts de marché. En Belgique, la présence des Red Flames aurait boosté les audiences de Tipik où on se dit ravi avec des matchs ayant atteint 25 % de parts de marché. “Le bilan est très positif, se réjouit Benoit Delhauteur, chef des Sports de la RTBF. Avec 41 matchs en TV, le tournoi a trouvé son public. Malgré l’inflation des droits des compétitions féminines, la RTBF continuera d’investir là-dedans pour en assurer un maximum de visibilité.”