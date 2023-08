Après le bisou, le geste obscène : la polémique Rubiales prend des allures d’affaire d’État en Espagne (VIDEO)

Après cet acte, la joueuse a avoué “ne pas avoir apprécié” dans un live sur les réseaux sociaux. Avant de revenir sur sa déclaration, en concertation avec la Fédération. Elle a ainsi expliqué qu’il s’agissait d'” un geste mutuel totalement spontané en raison de l’immense joie que procure la victoire d’une Coupe du monde. Le président et moi, nous avons une excellente relation, son comportement avec nous toutes a été parfait et c’était un geste naturel d’affection et de gratitude.”

À lire aussi

Depuis cet épisode, considéré comme un acte d’agression sexuel par certains, le comportement du président de la Fédération espagnole de football est épié de toutes parts. Si Rubiales s’est excusé depuis, une autre vidéo a attiré l’attention. Sur le but espagnol, on le voit tenir ses parties génitales pendant la célébration. Et ce, à quelques mètres de la reine d’Espagne Letizia et de sa fille Sofía. Des gestes déplacés qui ne font pas du tout rire en Espagne, où cela prend des allures d’affaire d’État.

Notamment auprès du Premier ministre sortant Pedro Sanchez qui a rencontré toute la délégation ce mardi. Devant les médias, il n’a pas épargné le chef de la RFEF. “Les joueuses ont tout fait pour gagner, mais il y a eu des comportements, comme celui de M. Rubiales, qui nous rappellent qu’il y a encore un long chemin à parcourir”, a-t-il commencé.

Pedro Sanchez a ensuite continué à mettre la pression sur le président. “Ce que nous avons vu est inacceptable. Les excuses de M. Rubiales ne sont pas suffisantes. Elles sont même inadéquates. Il doit continuer à prendre des mesures pour éclaircir la situation.”

La seule solution serait-elle de démissionner ? “La Fédération n’appartient pas au gouvernement. Il est élu et révoqué par ses associés. Mais ce comportement ne correspond pas à ce que pense la majorité des Espagnols. Ses excuses sont insuffisantes, il doit être plus clair et plus énergique.”

Le vrai problème est ailleurs : une nouvelle fois, on parle davantage de ce sujet plutôt que de la victoire de l’équipe féminine. Ce que le Premier ministre sortant n’a pas tardé à rappeler. “Je veux que nous gardions le bon côté des choses, car le fait d’être championnes du monde montre que nous avons de grandes sportives et que le football féminin est plus fort, plus soutenu et plus reconnu”, a-t-il conclu.

Olga Carmona : “Le meilleur et le pire jour de ma vie”

Ce lundi soir, les héroïnes étaient de retour au pays. Dans un discours poignant, Olga Carmona a évoqué cette victoire historique qu’elle a dédiée à son père, décédé avant la finale de la Coupe du monde. “C’était un jour spécial pour l’Espagne, mais aussi un jour très difficile pour moi”, a déclaré Olga Carmona lors de l’hommage devant 20 000 personnes à Madrid. “C’est le meilleur et le pire jour de ma vie. Mais je suis très heureuse d’avoir pu apporter de la joie à ce pays.”

Le père d’Olga souffrait d’un cancer depuis l’année dernière et est décédé vendredi dernier. Ses amis et sa famille n’ont pas voulu lui annoncer la nouvelle afin qu’elle puisse se concentrer sur le plus grand événement de sa carrière. Sa mère, également prénommée Olga, et ses frères sont arrivés à Sydney samedi et ont assisté à la finale au Stadium Australia un jour plus tard. Héroïne de tout un peuple, elle a inscrit l’unique but du match… avant d’avoir été informée par les membres de sa famille du décès de son père.

À lire aussi

La Fédération espagnole de football a exprimé son profond regret après le décès du père d’Olga Carmona. “Nous adressons nos plus sincères salutations à Olga et à sa famille en ce moment de profonde douleur. Nous t’aimons, Olga, tu feras toujours partie de l’histoire du football espagnol”.