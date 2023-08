L'autre regard: en foot aussi, on achève bien les chevaux !

Faut-il vraiment s’étonner de la vague de blessures graves qui, la saison à peine entamée, a déjà mis sur le flanc de nombreuses stars du foot européen comme Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne, Eder Militao, Tyrone Mings, Wesley Fofana ou Jurriën Timber ? Pas vraiment. L’agenda des grands clubs est, en effet, de plus encombré avec, en toile de fond, une multitude de matchs de haut niveau. Et, faute de temps, c’est à peine si les joueurs ont pu réaliser, cet été, le traditionnel travail physique de fond, si important à l’aube d’une saison. Dans les coulisses du foot international tout le monde s’accorde pour dire que ce rythme infernal n’est pas tenable. Pep Guardiola a encore récemment enclenché la sonnette d’alarme. Mais, in fine, rien ne bouge. La logique voudrait que la Fifa et l’UEFA revisitent les calendriers et diminuent le nombre de rencontres. Mais une telle démarche aurait pour effet immédiat de réduire les recettes, notamment au niveau des droits de télévision. Et qui dit moins d’argent dans les caisses des clubs dit automatiquement des contrats revus à la baisse pour les joueurs. Et il n’est pas sûr que ceux-ci, qui se plaignent amèrement de leur tableau de service, soient disposés à sacrifier leur feuille de paie pour la bonne cause générale. Bref, le foot de haut niveau se retrouve dans une impasse, victime de son excessif appât du gain et prisonnier d’un cercle vicieux. On achève bien les chevaux…