Mondial féminin 2023 : pour Megaan Rapinoe: le comportement de Rubiales montre "la misogynie et le sexisme" de la fédération

Ce dernier s'était excusé publiquement lundi, parlant d'un geste "spontané" et "sans mauvaises intentions". Jenni Hermoso avait de son côté déclaré sur les réseaux sociaux "ne pas avoir apprécié" le baiser de Luis Rubiales, mais une déclaration publiée en son nom par la RFEF a ensuite décrit l'événement comme "spontané".

"Dans quel monde à l'envers vivons-nous ?", s'est interrogée Megan Rapinoe, qui participait à la Coupe du monde féminine avec l'équipe des États-Unis, dans les pages du journal américain The Atlantic. "Sur la plus grande scène, où l'on devrait célébrer, Jenni a été agressée physiquement par ce type."

Ni la FIFA, ni l'UEFA, dont Luis Rubiales est vice-président et membre du comité exécutif, n'ont pour l'instant réagi à la polémique.

La Fédération internationale des associations de footballeurs professionnel (FIFPRO) a qualifié le comportement de Luis Rubiales de "profondément lamentable" ajoutant que les gestes non consentis envers des joueurs ou joueuses étaient inappropriés et inacceptables peu importe le contexte. "C'est d'autant plus vrai lorsque l'auteur de ces gestes est une personne qui a une autorité sur eux."

Les appels à la démission de Luis Rubiales se multiplient, faisant même réagir le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez, qui a qualifié les excuses du président de la RFEF d'"insuffisantes".