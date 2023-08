Polémique Rubiales en Espagne: “Le personnage que nous connaissons en privé est apparu en public”

Plus fort encore, les déclarations de Beatriz Álvarez Mesa, la présidente de la Liga féminine. "Les limites ont été dépassées, explique-t-elle auprès des médias espagnols. J'ai honte de l'image mondiale que donne le football espagnol à cause du comportement inacceptable du président de la Fédération royale espagnole de football."

Elle explique ensuite les nombreuses réactions qu'elle a reçu de joueuses et autres célébrités du foot espagnol : "Je reçois d'innombrables appels et messages de footballeuses, d'entraîneuses, de dirigeantes et de collègues, même d'autres ligues mondiales, qui sont choquées par ce qui s'est passé, écrit-elle. Il ne s'agit pas seulement du fait du baiser, mais du comportement général dans la loge VIP, sur le terrain, dans les vestiaires, ou lorsque quelques heures après un tel comportement, le président de la Fédération a osé insulter publiquement toutes les personnes qui ont critiqué une attitude aussi répugnante."

D'ailleurs, la présidente de la Liga féminine ne se dit pas étonnée de ce genre de comportement de la part de Luis Rubiales. "Malheureusement je ne suis pas surprise de cette attitude ou du comportement inapproprié du président de la RFEF dans sa façon de procéder et de s'adresser aux gens. Ce n'est pas quelque chose d'isolé et encore moins de spontané. L'agressivité, l'arrogance et le mépris permanent ont toujours été présents dans les relations personnelles et institutionnelles. Ce qui s'est passé, c'est que le personnage que beaucoup d'entre nous connaissent en privé est apparu en public."